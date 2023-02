MEIO AMBIENTE – Prefeitura entrega mudas de árvores para munícipes cadastrados

Cada cidadão cadastrado pode pegar até 50 mudas nesta ação

Nesta semana, a Prefeitura de Porto Velho realiza mais uma etapa de entrega de mudas para quem se cadastrou no início deste ano. A entrega realizada a partir desta segunda-feira (13), através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), conta com 49 pessoas cadastradas, e ao todo serão doadas 2.450 mudas.

“Cada munícipe poderá pegar até 50 mudas de árvores para reflorestamento e também frutíferas”, explica o secretário-adjunto da Sema, Júnior Cavalcante.

As entregas são feitas no Viveiro Municipal de Porto Velho, localizado no interior do Parque Natural, que fica no final da avenida Prefeito Chiquilito Erse, antiga Rio Madeira.

No dia 11 de março, em outra ação que será no Espaço Alternativo, serão colocadas à disposição das pessoas cerca de 500 mudas, e cada munícipe poderá pegar até três. Serão doadas mudas nativas e também frutíferas, explicou o secretário Alexandro Pincer.

CADASTRAMENTO

Os interessados em solicitar a doação deverão agora aguardar nova abertura de calendário em outubro, quando inicia novamente o período chuvoso. Informações podem ser obtidas através do telefone: (69) 3901-1331.

Texto: Rando Silva

Foto: Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO