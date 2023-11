MEIO AMBIENTE Prefeitura faz parceria com o Instituto Descarte Correto e garante 20 computadores para duas escolas municipais

Ação ambiental com acesso à era digital será proporcionada aos alunos pela Sema

Em uma parceria da Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), com o Instituto Descarte Correto, duas escolas municipais receberam cada uma dez computadores. A entrega ocorreu na manhã desta quarta-feira (1º).

“Estamos dando início a uma campanha de conscientização sobre o descarte ambientalmente correto de eletro eletrônicos, e em paralelo, estamos com essa ação em parceria com o Instituto Descarte Correto, assegurando a doação de 20 computadores para duas escolas municipais, promovendo inclusão digital com responsabilidade ambiental e social”, destacou o secretário da Sema, Robson Damasceno.

As escolas contempladas são a Santo Antônio, no bairro Triângulo, e a Flor de Laranjeiras, no bairro Nova Floresta. Cada uma recebeu dez computadores recondicionados, que irão ser utilizados pelos estudantes.

“Aqui na nossa escola, esses computadores chegaram em boa hora. Somos uma escola em tempo integral e os equipamentos vão reforçar a nossa atividade com os alunos, que estudam pela manhã no ensino regular e à tarde o integral. É uma conquista importante e que terá grande valia para nossa escola”, disse a diretora da Escola Santo Antônio, Rosiane Morais Costa.

O presidente do Descarte Correto, Alessandro Dinelli, informou que o Instituto, com sede em Manaus (AM), está iniciando as suas atividades em Rondônia, com a doação desses 20 computadores para as duas escolas.

“Nosso objetivo é ter uma unidade física em Porto Velho, para ter uma coleta contínua de pilhas, baterias, eletrônicos, eletrodomésticos e outros materiais. Além disso, que possamos ter também o recondicionamento de computadores, para doarmos para escolas e entidades. Nós atuamos com o recebimento de material de pessoas físicas, jurídicas e de órgãos públicos e o que é possível, recuperamos para ser reutilizado”, completou.

Texto: Eranildo Costa Luna

Fotos: Ana Flávia Venâncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO