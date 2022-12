MEIO AMBIENTE – Prefeitura instala placas de orientação em Área de Preservação Permanente no bairro Aponiã

Local deve começar a ser restaurado devido acúmulo de lixo

Uma Área de Preservação Permanente (APP) é um local protegido pela legislação ambiental brasileira com a função de preservar os recursos hídricos, vegetação e biodiversidade, além de assegurar o bem-estar da população. Com o objetivo de preservar estes locais, a Prefeitura de Porto Velho começa a recuperar a APP do bairro Aponiã.

Os trabalhos de recuperação da área são de responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), através da Coordenadoria e Departamento Municipais de Restauração Ambiental. Nesta semana, duas placas foram instaladas no local, sendo uma de advertência sobre não jogar lixo e a outra de identificação de área de interesse ambiental.

“A primeira providência foi a colocação de placas, em seguida, a retirada dos entulhos.

Depois faremos o levantamento topográfico e , o diagnóstico do grau de antropização que essa área sofreu, posteriormente, recompor a cobertura florestal com espécies nativas, com plantas do viveiro municipal e fazer o cerceamento da área”, explicou Roberval Zúniga, coordenador municipal de Restauração Ambiental.

Segundo o coordenador, no local passa um córrego em que os moradores usam para descarte de lixo e entulhos, o que deixou a área poluída, além de ser espaço para invasões e uso de drogas. A APP fica localizada na avenida Guaporé, esquina com a rua Gregório Alegre, no bairro Aponiã.

“A nossa proposta é fazer a recuperação da mata ciliar em função do córrego desta área e fazer a recuperação das espécies florestais. Por isso estamos trabalhando para cessar a poluição nesta área, recuperar a vegetação e ver de que forma a sociedade vai poder utilizar este local”, disse Roberval.

