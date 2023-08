MEIO AMBIENTE Prefeitura promove coleta seletiva e doação de mudas de árvores no terceiro dia da Expovel 2023

Informativo foi publicado na sexta (25)

O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a Comissão Especial Eleitoral comunicam que a Lotus Medicina e Segurança do Trabalho publicou na sexta-feira (25), II informativo sobre recurso do 3º Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros Tutelares do Município de Porto Velho.

O informativo contém a lista organizada por horário das solicitações de recursos protocolados – único e exclusivo – pelo CMDCA – Rua Guanabara, 965 – Nossa Sra. das Graças, Porto Velho – RO, 76804-165. Telefone: 069 9 8473 4098, para Sra. Solange dos Santos Ferreira Alves – Presidente do CMDCA, encaminhadas para Lotus Medicina e Segurança do Trabalho.

Data: 28/08 – segunda-feira

Local: Lotus Medicina e Segurança do Trabalho

Endereço: rua Laguna, 2547 – Cohab, CEP 76808-094 – Porto Velho– RO.

Localizador GPS: https://maps.app.goo.gl/PgBY47sqqQMSzR43A

O 3º Processo de Escolha Unificada dos Conselheiros Tutelares do 1º, 2º, 3º e 4º Conselho Tutelar e do Conselho Tutelar Distrital do Município de Porto Velho é realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e fiscalizado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia. É regido pelo edital n.º 1/2023.

Texto: Adaides Batista

Foto: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO