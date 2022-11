MEIO AMBIENTE – Prefeitura realiza doação de mudas na tarde de sábado (12) no Espaço Alternativo

Alunos do polo instalado na Biblioteca Municipal Francisco Meirelles participam da última aula de redação

Reta final de preparação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecem nos dias 13 e 20 de novembro. A última aula de redação dos candidatos que frequentam as aulas do Projeto Superação Pré-Enem, polo Biblioteca Municipal Francisco Meirelles l, foi promovida na noite de quinta-feira (10). A turma encerra as atividades na próxima sexta-feira (18) e a expectativa entre os alunos é grande.

Camila Schulz Gonçalves, de 20 anos, é uma entre os 60 estudantes do polo. Sonhando com o curso de medicina, a jovem que terminou o ensino médio em 2019 frequenta o projeto desde o início da turma formada em julho deste ano.

“No momento eu estou bem ansiosa, mas acredito que estou bem preparada. Nós tivemos aulas com professores muito qualificados, todas as aulas foram muito boas, eles sempre tiraram nossas dúvidas, então eu acredito que vou ter um bom desempenho”, disse a participante.

Laysa Beatriz está concluindo o ensino médio. Residente de Candeias do Jamari, distante 22 quilômetros de Porto Velho, a jovem de 19 anos garante que apesar das viagens cansativas de ida e volta para frequentar o ensino regular e também o cursinho preparatório todo esforço vale a pena.

“Eu tive a indicação de uma professora na escola, fiz a matrícula no cursinho e estou muito feliz, então com um pouquinho de esforço tudo vale a pena para me preparar. Eu me sinto muito preparada, eles dão muito suporte, a dinâmica é bacana, então eu acho que vou bem, eu participei dos simulados, cumprindo o horário e isso ajuda a preparar as emoções”, comentou a estudante.

O Projeto Superação foi criado em 2008 e já teve mais de 3 mil estudantes aprovados em instituições de ensino superior desde a sua criação em 2008. Este é o primeiro ano do polo na Francisco Meirelles. A expectativa para o exame é grande não só para os estudantes, mas também para os profissionais que acompanham a rotina de preparação deles.

“Nós temos alunos com muito potencial, eu me surpreendi. A gente observa o interesse deles e por isso temos vários alunos que já estão alcançando nota máxima em redação, sendo que muitos iniciaram inseguros. Foram muitos treinos, eles foram praticando e hoje estamos impressionados com o avanço da turma, tenho certeza que muitos alcançarão excelentes notas”, avaliou Evaniel Medeiros, coordenador do polo.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO