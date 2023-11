MEIO AMBIENTEAterro sanitário Ecoparque Porto Velho passa a receber resíduos, com fechamento do lixão da Vila Princesa

Equipe da Vila Olímpica venceu o time do Nenezão por 2×0

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) organizou, na tarde de quinta-feira (9), um jogo amistoso entre as escolinhas de futebol do Programa Talentos do Futuro de Porto Velho e o distrito de Jaci-Paraná. A partida foi realizada no Estádio Municipal Erisvaldo Souza de Oliveira, mais conhecido como Nenezão.

Amigos, familiares e outros torcedores compareceram ao estádio deixando o evento ainda mais bonito. A disputa foi entre os times de futebol que treinam na Vila Olímpica Chiquilito Erse e a equipe de Jaci-Paraná que treina no Nenezão.

O amistoso foi uma oportunidade de integração entre as escolinhas e contou com a participação de 52 atletas da categoria sub-17. A partida foi recheada de emoção do começo ao fim. Os times mostraram seus potenciais e habilidades durante o primeiro tempo, mas foi no segundo tempo que o rumo da história mudou. Com gols de Nicolas Gustavo e Leone Corrêa, a equipe de Porto Velho venceu a equipe de Jaci-Paraná por 2×0.

Ao final da partida houve momento de confraternização entre as equipes que na verdade são do mesmo grupo: Programa Talentos do Futuro. Os atletas receberam medalhas e troféus pela brilhante atuação dentro de campo. A equipe da Vila Olímpica é treinada pelos professores Amarildo e Bacu. Já o time do Nenezão é comandada pelos professores Edvan, Manoel e Celso.

A secretária da Semes, Ivonete Gomes, e o adjunto, Edilson Pacheco, estiveram prestigiando esse grande encontro. Segundo a secretária, o esporte é interação, competição e diversão. “A Prefeitura de Porto Velho acredita que, por meio do esporte e de iniciativas como essa, envolvendo nossas escolinhas, podemos contribuir para uma sociedade melhor, preparando os jovens de hoje para se tornarem cidadãos exemplares no amanhã”, disse a secretária.

Com o sucesso desse primeiro amistoso, a equipe do Departamento do programa Talentos do Futuro (DPTF) planeja uma segunda edição pelos próximos dias, desta vez em Porto Velho, na Vila Olímpica Chiquilito Erse.

