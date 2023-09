Reunião ocorreu na Casa dos Conselhos, em Porto Velho

O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) realizou reunião na manhã da última quinta-feira (31), na Casa dos Conselhos, quando elegeu a mesa diretora e definiu o cronograma de reuniões, observando o Decreto nº 19.181 de 25 de julho de 2023 que dispõe sobre a nomeação dos membros do Poder Executivo Municipal e Sociedade Civil do Compir – Biênio 2023/2025.

Por meio da Resolução nº 31 de agosto de 2023 que dispõe sobre a nomeação dos membros para compor a mesa diretora, o Compir, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 534 de 15 de maio de 2014; Lei Complementar Municipal nº 798 de 20 de dezembro de 2019 e pela Lei Complementar Municipal nº 911 de 18 de agosto de 2023, nomeou os membros da mesa diretora para o período de dois anos, ficando assim definida:

Presidente – Vitor Martins Noé (representante Sociedade Civil) da Associação Esportiva Barra Vento; vice-presidente – Elsie Winte Shockness (Representante Governamental) da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf); 1ª Secretária Pâmela Roberta R. de Souza (Representante da Sociedade Civil) da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia (OAB/RO); 2º Secretário – Edivan Alves da Costa Kaxarari (Representante Sociedade Civil) Associação da Comunidade Indígena Kaxarari da Pedreira.

O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial aprovou o cronograma de reuniões ordinárias nas seguintes datas: setembro – 14/09/2023; outubro – 19/10/2023; novembro – 09/11/2023 e dezembro – 14/12/2023.

Elsie Shockness, vice-presente do Compir, disse ser muito importante a atuação do Conselho na construção e implementação de políticas públicas e ações afirmativas, na promoção da igualdade racial e na desconstrução do preconceito no âmbito do estado, no aspecto econômico, financeiro, social, político e cultural.

