MEIO AMBIENTEDecreto cria unidade para preservação de nascentes no Igarapé da Penal

Máquinas foram adquiridas com emenda da deputada federal Silvia Cristina

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, comandou na manhã desta segunda-feira (31) a solenidade de entrega de máquinas à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), que irão fortalecer o trabalho de recuperação de estradas vicinais e outras ações voltadas à atividade agropecuária no município.

“Temos cerca de 7 mil quilômetros de estradas vicinais para manutenção e com certeza vai fazer a diferença na estrutura da Semagric, fortalecendo a capacidade de atender às demandas, especialmente dos distritos e da área rural de Porto Velho”, disse o prefeito.

Foram entregues três retroescavadeiras, duas pás-carregadeiras, uma escavadeira hidráulica e uma motoniveladora. Todos os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar, destinada pela deputada federal Silvia Cristina, somando pouco mais de R$ 4 milhões, de um total de R$ 10 milhões destinado pela parlamentar, sendo que o restante do maquinário será entregue ainda neste ano.

Participaram da solenidade, na sede da Semagric, a deputada federal Silvia Cristina, a deputada estadual Ieda Chaves, os vereadores Márcio Pacele, Everaldo Fogaça, Enfermeiro Roneudo e Jurandir Bengala, a secretária de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc), Rose Kempim, e o secretário de Política Intersetorial, Devanildo Santana.

“Porto Velho está sendo beneficiado com várias máquinas. Somos um estado agrícola, a capital tem milhares de quilômetros de estrada para cuidar e essa é a nossa contribuição. Chegaram sete máquinas, que representam R$ 4 milhões investidos, mas o total da emenda é de R$ 10 milhões e com certeza teremos a entrega de mais maquinário para apoiar a Prefeitura no trabalho de melhorias das estradas e também no atendimento ao pequeno produtor rural. Tem lugares que colocamos a emenda, mas não anda, não executa. Aqui, em Porto Velho, as coisas acontecem e vemos resultado”, disse Silvia Cristina.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO