As aulas são ministradas em quatro pontos da capital e atendem mais de 200 alunos

A Prefeitura Municipal de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou a aplicação dos simulados do projeto ‘Superação Pré-Enem, um curso preparatório gratuito, promovido pela Semed desde 2008, para qualificar estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As aulas do Pré-Enem acontecem de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, em quatros polos da capital: Biblioteca Viveiro das Letras, Biblioteca Francisco Meireles, Escola Voo da Juriti e Escola Pedro Batalha. Este ano, 220 alunos participam do curso preparatório, que finaliza no dia 10 de novembro, antevéspera do dia da prova oficial do Enem.

Rose Vital, coordenadora responsável pelo projeto ‘Superação Pré-Enem’, conta que são beneficiados pelo curso jovens e adultos que moram no município e estão concluindo ou concluíram o ensino médio em escolas públicas, ou estudantes de escolas privadas que têm bolsas de estudo.

“A oportunidade de participar de um curso preparatório para o Enem está se tornando uma realidade, o comprometimento é mútuo em elevar o nível de preparação dos estudantes locais para enfrentar o desafio do Enem, um exame de extrema relevância para o ingresso no ensino superior. A procura pelo curso através da Prefeitura aumenta a cada ano, demonstrando o sucesso do projeto e a intenção de nossos jovens de se prepararem para o futuro, com retorno a médio e longo prazo para nossa comunidade e criando novos horizontes para o futuro”.

A coordenadora destacou ainda que, para garantir que os alunos tenham o maior aproveitamento das disciplinas, as aulas serão divididas conforme as matérias que são cobradas nos dois dias de prova. Ou seja, na semana que antecede a primeira prova do Exame, entre os dias 30 de outubro até o dia 03 de novembro, as aulas serão de Redação, Linguagens e Códigos e Ciências Humanas. Já entre os dias 06 até o dia 10 de novembro, as aulas serão voltadas para as disciplinas da segunda etapa, que são Ciências da Natureza e Matemática.

“Este é um momento decisivo para os estudantes, em que é preciso ter determinação, disciplina e foco para alcançar o diferencial. Por isso, o que queremos é que os estudantes aproveitem ao máximo a oportunidade”, finalizou a coordenadora.

Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio acontece nos dias 05 e 12 de novembro de 2023. Em Porto Velho, os portões abrem às 11h (horário local) e fecham às 12h.

Texto: Rando Silva

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO