MEIO AMBIENTEPlantio de 31 mil mudas de árvores na avenida Santos Dumont será no dia 23

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Ambiental (Sema), decidiu adiar para o próximo dia 23, às 16h, o plantio de 31 mil mudas de árvores no entorno da avenida Santos Dumont, via recém aberta pela Prefeitura na zona Norte, interligando através da também implantada avenida Décio Bueno, a avenida Rio Madeira com a Governador Jorge Teixeira, no Espaço Alternativo.

Inicialmente, o plantio aconteceria nesta terça-feira (17), mas por se tratar de uma grande mobilização, foram necessários ajustes, e a Prefeitura optou em adiar em uma semana. A meta é plantar, num intervalo de 30 minutos, as 31 mil mudas de árvores nativas da Amazônia e também frutíferas. O evento será coordenado pela Sema, em parceria com a Ecoporé, que desenvolve soluções técnicas sustentáveis no município.

O plantio deverá abranger um total de 28 hectares de área degradada. A Sema informou que a região foi planejada em quatro talhões e o processo está finalizado. O objetivo é reunir parceiros e a sociedade nessa grande mobilização ambiental. Além do ganho ambiental para Porto Velho, a Sema informa que, se concretizado o objetivo, o município poderá quebrar o recorde mundial de plantio de mudas de árvores num período. O recorde atual neste patamar é da cidade de Itu (SP) com 30.550 mudas em 45 minutos. Se a meta proposta for alcançada, a Prefeitura encaminhará o pedido de oficialização do recorde ao “Guinness Book” (“Livro dos Recordes”), na Inglaterra.

A confirmação para participação pode ser feita através de formulário ou pelo telefone (69) 99227-7448. Mais informações, esclarecimento de dúvidas ou detalhes da participação no evento podem ser obtidos junto a Sema. Confirmaram participação grupo Rovema, Energisa, Amazonfort, Irmãos Gonçalves, Malinsk, Fábrica de Gelo Souza (Iglu), Loc Maq, Unisapiens, Amazonas Plastcouro, Votorantim Cimentos, Construtora Marquise, Aquática, Madecom, Compar, Elo Green, além de secretarias estaduais e todas as secretarias municipais.

