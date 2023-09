MEIO AMBIENTEPorto Velho planeja plantio de 31 mil mudas de árvores no próximo mês na avenida Santos Dumont

Informativo foi publicado na sexta (15)

O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a Comissão Especial Eleitoral comunicam que a Lotus Medicina e Segurança do Trabalho publicou na sexta-feira (15), o 3º informativo sobre recurso do 3º Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros Tutelares do Município de Porto Velho.

O 3º Informativo é referente disponibilização dos espelhos do cartão-resposta, relação de notas por questão dos candidatos e solicitação de agendamento para revisão do resultado da avaliação psicológica com devolutiva individual, apenas aos candidatos que constam na relação do processo 7051647- 20.2023.8.22.0001, disponibilizada ao CMDCA no dia 15, por meio eletrônico.

Segundo o 3º Informativo, no período de 18/09/2023 a 20/09/2023 as solicitações dos candidatos devem ser protocoladas e retiradas única e exclusivamente pelo CMDCA – rua Guanabara, 965, bairro Nossa Sra. das Graças, em Porto Velho, CEP. 76804-165. Telefone: (69) 98473 4098, para sra. Solange dos Santos Ferreira Alves – presidente do CMDCA.

CRONOGRAMA

– 21/09/2023 – publicação da relação de convocados (nomes e horário) para devolutiva de acordo com pedido de recurso da revisão do resultado da avaliação psicológica com devolutiva individual.

– 25/09/2023 – resultado dos recursos – será publicado no site até as 23h.

O 3º Processo de Escolha Unificada dos Conselheiros Tutelares do 1º, 2º, 3º e 4º Conselho Tutelar e do Conselho Tutelar Distrital do Município de Porto Velho é realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e fiscalizado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia. É regido pelo edital n.º 1/2023.

Texto: Adaides Batista

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO