MEIO AMBIENTETécnicas de compostagem são ensinadas a estudantes para evitar queimadas urbanas em Porto Velho

Durante todo o ano, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), promove campanhas alusivas baseadas no calendário do Ministério da Saúde. Essas ações visam incentivar a cada mês a prevenção de doenças e trazer visibilidade para temas importantes da saúde. Em agosto, o incentivo vai para o aleitamento materno, chamado de ‘Agosto Dourado’, e fomentado em toda a rede pública do município.

Conhecidas por serem porta de entrada para os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), as unidades básicas de saúde (UBS) e unidades de saúde da família (USF) exercem um papel fundamental na divulgação das campanhas alusivas. Por serem o principal ponto de contato com a população, as unidades aproximam os temas da comunidade e contribuem para a promoção da saúde por meio de palestras, rodas de conversas e ações educativas. No Agosto Dourado não é diferente, a participação desses profissionais de saúde tem tornado mais efetivas as ações desenvolvidas pela Semusa, como explica a subgerente do Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente da Semusa, Rosimari Garcia.

“A Secretaria Municipal de Saúde, através do Núcleo de Saúde da Criança, continua com a campanha municipal do aleitamento materno. Através das Equipes de Saúde da Família estão sendo realizados vários encontros, rodas de conversa, mobilização na comunidade sobre a importância da amamentação e os benefícios que trazem para a mãe e para o bebê, mais qualidade de vida e, principalmente, evitar doenças e infecções nas crianças. Todas as unidades de saúde estão mobilizadas em realizar ações em seus territórios, convocando mulheres, gestantes e familiares, para participar desse momento de sensibilização da necessidade desse alimento tão único para o ser humano, que é o leite materno”, destacou.

As equipes de saúde do José Adelino, Ronaldo Aragão e Osvaldo Piana, localizadas nas zonas leste e sul de Porto Velho, foram algumas das unidades que já desenvolveram ações educativas. A programação envolveu rodas de conversa com servidores e a população de forma geral, além da participação de acadêmicos de medicina. Durante as atividades, os profissionais abordaram a importância do leite materno na alimentação da criança, os benefícios do aleitamento e o incentivo do consumo do leite humano até os dois anos de vida, como recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS).

As ações estão sendo realizadas durante todo o mês, nas zonas urbana e rural de Porto Velho.

CONFIRA O CALENDÁRIO COM AS PRÓXIMAS AÇÕES DA SEMUSA:

Unidade de Saúde Santa Rita – 16/08 às 9h – Agosto Dourado e Lilás, em alusão ao mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher e pelo incentivo ao aleitamento materno;

Unidade de Saúde Palmares – 30/08 às 9h, com programação de café da manhã e sorteio de brindes;

Unidade de Saúde Morrinhos – 31/08 às 9h, com palestra sobre amamentação e a importância da consulta de puericultura.

DOAÇÃO DE POTES PARA O ARMAZENAMENTO DO LEITE HUMANO

Para promover e garantir a promoção do aleitamento materno, a Semusa, através do departamento de atenção básica (DAB), promove a campanha “Doe vidro, Doe vida”. A iniciativa tem a missão de coletar os potes para o armazenamento e distribuição do leite humano com qualidade, destinado aos recém-nascidos de baixo peso que estão internados e não podem ser amamentados pelas próprias mães.

Os frascos apropriados para o armazenamento do leite humano são os frascos de vidro com tampas de plástico, como o de café solúvel, por exemplo. Os potes com tampas de metal não são adequados, uma vez que, com o passar do tempo, o metal enferruja e solta verniz, podendo contaminar o leite.

Quem deseja realizar a doação de pote, pode procurar as unidades básicas do município, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou buscar ainda a sede da Semusa, localizada na av. Campos Sales, n° 2283, Centro, cujo funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Texto: Semusa

Foto: Pedro Bentes/ Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO