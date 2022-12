Melhores do esporte rondoniense são homenageados em solenidade no Teatro Palácio das Artes

A 6ª edição do Prêmio Esporte Rondônia homenageou os melhores do ano. A solenidade aconteceu na noite desta segunda-feira, 12, no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho. O evento premiou atletas, técnicos, árbitros, professores de Educação Física e profissionais da imprensa e ainda o melhor atleta do ano.

Os premiados foram contemplados com uma estatueta do artista plástico Pedro Furtado, que retrata a imagem esculpida de uma fotografia da atleta da modalidade de atletismo Milena Gabrielly.

O governador Marcos Rocha ressalta que o Governo do Estado tem apoiado os atletas rondonienses a buscarem seu espaço a nível nacional. “Temos apoiado nossos atletas a participarem de competições a nível nacional, com o objetivo de fazer o estado de Rondônia ser reconhecido e respeitado pelos demais estados, no que se refere aos atletas”.

A realização do evento é do Conselho Estadual do Desporto e Lazer – Conedel e a Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel. A 6° edição do Prêmio Esporte Rondônia contou com o apoio da Associação de Redatores e Locutores Esportivos de Rondônia, na organização do evento.

De acordo com a titular da pasta e presidente do Conedel, Camila Lima Ribeiro, o evento consolida o reconhecimento devido ao atleta e trabalhadores envolvidos no segmento esportivo. “O Esporte representa paixão e entrega de forma intensa, tem o poder de unir uma nação. Premiar representa o reconhecimento dos resultados excelentes obtidos através da determinação de cada atleta, assim como a valorização dos profissionais do Estado que tem apresentado resultados expressivos no esporte a nível nacional e internacional “.

Criado em 2015, através da Resolução n° 004/2015, do Conselho Estadual de Desporto e Lazer – Conedel, o Prêmio Esporte Rondônia, é realizado para homenagear os melhores atletas do ano, que se destacaram no cenário de alto rendimento do esporte em Rondônia.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DOS PREMIADOS

Fonte: Governo RO