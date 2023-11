Melhorias: Deputado Edevaldo Neves busca valorização da Polícia Penal de Rondônia

Na busca pela valorização dos profissionais que compõem a segurança pública em Rondônia, o deputado estadual Edevaldo Neves (Patriota) tem se destacado como uma voz ativa e comprometida com a causa. Reconhecendo a importância vital de cada uma das categorias que atuam na linha de frente da segurança do estado, o parlamentar que é policial penal de carreira, direciona esforços para garantir melhores condições salariais para a Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar e os Agentes de Segurança Socioeducativos.

Embora todas essas profissões desempenhem papéis fundamentais na preservação da ordem e segurança, é crucial destacar o contexto desafiador enfrentado pela Polícia Penal. Considerada uma das profissões mais perigosas do mundo, esses profissionais operam em um ambiente de alto risco diariamente. Surpreendentemente, enfrentam uma disparidade salarial significativa em comparação com outras carreiras no país, o que tem gerado descontentamento e desmotivação na categoria.

O comprometimento do governador Marcos Rocha (União Brasil) com a segurança pública é evidente, e o deputado Edevaldo Neves saúda a atenção dada por ele a essa questão crucial. Edevaldo Neves aguarda com expectativa o envio do projeto de reestruturação salarial ainda este ano, e está confiante de que, com a aprovação, os policiais penais de Rondônia finalmente receberão o reconhecimento e valorização que merecem.

Além da Polícia Penal, Edevaldo Neves também defende veementemente a valorização dos Agentes de Segurança Socioeducativos, profissionais que desempenham um papel crucial na ressocialização e reabilitação de jovens em conflito com a lei. Reconhecer a importância desses agentes é vital para garantir um ambiente seguro e propício à recuperação dos jovens envolvidos no sistema socioeducativo.

A valorização salarial não apenas reconhece o mérito desses agentes, mas também contribui para um estado mais seguro e eficaz para todos os cidadãos. O parlamentar reforça o compromisso de continuar trabalhando incansavelmente para que esses profissionais recebam o devido reconhecimento e remuneração condizente com a relevância de seu trabalho. A sociedade, por sua vez, deve apoiar e reconhecer a importância dessas iniciativas em prol da segurança pública de Rondônia.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO