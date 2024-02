Melhorias na RO-420 e RO-460 são solicitadas em indicações do Delegado Lucas

Com o objetivo de ampliar a formação profissional em saúde fomentar a realização de pesquisas em saúde pública, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesau), a necessidade de enviar uma mensagem com um Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo para transformar o Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde em Rondônia (Cetas/RO) em um Instituto de Saúde Pública do estado.

Essa alteração é crucial para ampliar a formação profissional em saúde, desenvolver pesquisas abrangentes sobre os determinantes da saúde populacional e subsidiar políticas de saúde mais informadas e eficazes. Essa mudança possibilitará uma educação mais abrangente, promovendo estudos multidisciplinares em saúde pública e utilizando os resultados das pesquisas para aprimorar o planejamento e a implementação de políticas na área estadual.

Segundo o deputado Alan Queiroz, o centro desempenha um papel fundamental na promoção da pesquisa, mas a mudança para Instituto de Saúde Pública de Rondônia ampliará a formação profissional desta área e impulsionará estudos cruciais sobre os determinantes da saúde populacional. “Estamos diante de uma oportunidade única para subsidiar políticas de saúde mais embasadas e eficazes, visando o bem-estar de todos os cidadãos rondonienses. Juntos, podemos construir um futuro mais saudável e promissor para nossa comunidade”, disse.

A indicação do parlamentar reflete um compromisso com a promoção da formação profissional de excelência e com a produção de conhecimento científico voltado para as necessidades específicas da população. Além disso, a propositura destaca a importância da abordagem multidisciplinar e transversal, bem como a utilização de métodos científicos, como estudos de coorte, caso-controle, transversais, registros de morbidade e mortalidade, e bases de dados administrativas, para a realização das pesquisas em saúde pública.

O que é o Cetas?

O Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde Rondônia (Cetas/RO) é uma instituição educacional criada pela Lei Estadual n°1339 em 20 de maio de 2004, com o propósito de oferecer formação técnica e profissional na área da saúde e tem como objetivo primordial contribuir para a formação e habilitação de profissionais de saúde de nível médio, além de promover a formação continuada e a realização de pesquisas em saúde pública.

Texto: Ian Machado I Assessoria parlamentar

Foto: Ítalo Ricardo I Secom – Governo de Rondônia

Fonte: Assembleia Legislativa de RO