Membros do TJRO destacam carreira da magistrada Angélica Ferreira, no Poder Judiciário

Começa amanhã em Porto Velho, o III Seminário Estadual de Judicialização da Saúde no auditório do edifício-sede do Tribunal de Justiça. O evento, que vai até quarta-feira, 23, contará com mesa-redonda, oficinas, painéis, palestra e minicurso sobre a temática. Haverá transmissão ao vivo de todo o evento de Porto Velho para os que não puderem comparecer presencialmente. Para esse público, as inscrições podem ser feitas até hoje (21). As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site da Emeron.

No dia 23, o mesmo evento será realizado em Cacoal, no auditório da faculdade Unesc, que ainda está com inscrições abertas para participação exclusivamente presencial.

O objetivo do Seminário é debater o crescente processo de judicialização das questões que envolvem o acesso da população à saúde, contando com a participação do juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho, Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, da presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, Vera Lúcia Quadros, e do secretário de Estado da Saúde de Rondônia, Jefferson Ribeiro da Rocha, dentre outras autoridades ligadas ao tema.

Entre os(as) ministrantes do evento estão nomes como o juiz federal Clênio Jair Schulze, membro do Comitê de Saúde do Fórum da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, e a médica Maria Inez Pordeus Gadelha, oncologista clínica pelo Instituto Nacional de Câncer/Ministério da Saúde. Também palestrarão no seminário outros(as) profissionais da medicina, magistrados(as) do Judiciário de Rondônia e representantes dos demais órgãos do Sistema de Justiça no estado e da área da saúde, para discutir e propor o aperfeiçoamento das medidas referentes às demandas do público e de que maneira a sociedade, gestão e Poder Judiciário podem efetivar o direito à saúde, acessibilidade e atendimento à saúde mental.

Serão abordados temas como tutelas provisórias nas demandas de saúde e saúde mental, implementação da política de atenção básica, regulação, além de outros, com foco na Estruturação e Integração das Instâncias para a garantia dos direitos dos cidadãos(ãs).

Cacoal

Seguem abertas até a próxima quarta-feira, 23, as inscrições para o III Seminário Estadual de Judicialização da Saúde, promovido pela Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron), em Cacoal. O seminário será realizado no dia 24 de agosto, das 10h às 18h, com intervalo de 12h às 14h, no auditório da faculdade Unesc (Rua dos Esportes, 1038, bairro Incra).

