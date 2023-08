MEMÓRIA Biblioteca Francisco Meirelles oferece acervo com história da EFMM para consulta e pesquisa

Tema é recorrente em concursos públicos, trabalhos escolares e de pesquisadores

Com um acervo de cerca de 60 mil exemplares, a Biblioteca Municipal Francisco Meirelles oferece uma variedade de títulos, desde temas acadêmicos a romances e literatura infantojuvenil. E, dentre esse vasto material, tem destaque a presença de obras que contam a história da construção e funcionamento da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), que no próximo 1º de agosto comemora 111 anos.

“Aqui, disponibilizamos para consulta e pesquisa várias obras importantes que retratam a saga da EFMM em todos os seus aspectos. A maioria é de autores regionais, com grande valor para a difusão de nossa história e de nossa identidade. Destaco ainda a obra do Marco Santilli, Madeira-Mamoré: Imagens e Memórias, de 1988, um exemplar único e muito rico em informações e imagens”, informou o diretor da Biblioteca, Carlos Augusto.

Mas, relacionadas diretamente ao tema, duas obras são as mais buscadas, especialmente por quem faz concurso público: o História Regional (Rondônia), de Marco Antônio Domingues Teixeira e Dante Ribeiro da Fonseca, e História e Geografia de Rondônia, de Emmanuel Gomes. Os dois estão disponíveis apenas para consultas no local. Há ainda algumas obras ilustradas para as crianças, contando um pouco da história da lendária EFMM. Também existem obras em arquivos em vídeo, que podem ser acessadas.

A Biblioteca possui sala infantil, espaço dedicado aos deficientes visuais, com obras em braile e opções como a TV com lupa eletrônica e o uso de óculos Orcam, que permitem uma série de ações e informações.

“Desde que retomou a sua atividade, em julho do ano passado, a Biblioteca Francisco Meirelles já emprestou mais de 3 mil exemplares e ofertou milhares de obras para consulta no local. Estamos de portas abertas para estudantes, professores, pesquisadores e a toda a população, que podem desfrutar desse espaço de leitura, conhecimento e pesquisa”, completou Carlos Augusto.

FUNCIONAMENTO

A Biblioteca Municipal Francisco Meirelles funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 22h, sem intervalos, e está situada à rua Dom Pedro II, 826, no Centro. Para se cadastrar, o interessado deve levar documento com foto e comprovante de residência. Parte do acervo geral está disponível apenas para consulta no local, mas a maioria é disponibilizada para empréstimos.

Também há uma extensão da Biblioteca que funciona na Praça CEU, na zona Leste de Porto Velho.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO