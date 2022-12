Memorial Rondon é uma das atrações turísticas para as férias em Rondônia

Uma ótima opção de passeio durante as férias em Porto Velho é o Memorial Rondon, que está localizado no entorno da capela de Santo Antônio, com vista para o rio Madeira e uma das usinas hidrelétricas, traz a exposição “Rondon, o Marechal da Paz”, com quadros autoexplicativos, que contam a história do personagem que dá nome a Rondônia e já se consolidou como uma das grandes atrações turísticas, com uma média de 1.500 visitações por mês.

O governador Marcos Rocha destaca a importância de se conhecer a história de Rondônia. “O Memorial é um local agradável onde podemos ter uma aula de história. É muito bom conhecer sobre a vida de Cândido Rondon e saber de suas expedições e a origem do nosso Estado”, conclui.

Nesse período de festas e férias, o Memorial Rondon estará funcionando normalmente, de terça a domingo, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Além dos quadros com as informações sobre a vida de Marechal Cândido Rondon, há projeções de documentários, fotos raras, maquetes, textos e objetos usados por Rondon, totalizando mais de 400 itens, tudo isso em ambiente climatizado.

O complexo conta ainda com a reprodução de uma barraca utilizada nos acampamentos de Rondon, uma oca gigante, um posto telegráfico e uma locomotiva que remete a história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.

Fonte: Governo RO