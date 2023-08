Menina de 5 anos e adolescente são mortos em operação policial no Rio

PMERJ/Divulgação Operação da polícia na Ilha do Governador

Uma menina de 5 anos e um jovem de 17 foram mortos neste sábado (12) após operação da Polícia Militar na Ilha do Governador (RJ). A criança foi identificada como Eloá Passos. Ela brincava dentro de sua casa quando foi atingida no peito. Já o adolescente, identificado como Wendel Eduardo, teria trocado tiros com a PM na Rua Paranapuã, no bairro do Tauá, segundo a própria corporação.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Evandro Freire (HMEF), mas já chegaram ao local sem vida.

Por conta das mortes, populares iniciaram um protesto na Rua Paranapuã e fecharam a via de acesso ao Morro do Dendê. Um ônibus foi incendiado. Os bombeiros chegaram ao local e controlaram as chamas.

Lidiane Passos, tia de Eloá, disse ao RJTV que a menina estava pulando na cama no momento do disparo.

Estava em casa brincando, pulando na cama. Estava acontecendo a manifestação. Mandaram tiro pra dentro da comunidade, mas atingiu uma criança de 5 anos. Não é a primeira nem segunda vez que a polícia mata criança e adolescente. Até quando? Dentro da comunidade não tem só bandido”, disse Lidiane.

Sagundo a Polícia Militar, houve troca de tiros com o rapaz de 17 anos, que dirigia uma moto. A corporação afirma que “o comando do 17° BPM foi informado sobre uma criança baleada no interior da comunidade do Dendê”, mas que “não havia operação policial no interior da comunidade” naquele momento.

Veja a nota da Polícia Militar na íntegra:

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que uma equipe do 17° BPM (Ilha do Governador) teve atenção voltada para dois homens em uma motocicleta, na Rua Paranapuã, na Ilha do Governador, onde o ocupante de carona portava uma pistola. De acordo com os policiais que atuaram na ação, após uma tentativa de abordagem, o indivíduo disparou contra a equipe, e houve revide. O suspeito foi ferido e socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Evandro Freire. O homem que conduzia a motocicleta foi levado à 37ª DP a fim de prestar esclarecimentos.

Posteriormente, um grupo de manifestantes atearam fogo em um ônibus na Rua Paranapuã e o Batalhão de Rondas e Controle de Multidão (RECOM) foi acionado em apoio, além do Corpo de Bombeiros para conter as chamas.

O RECOM atua neste momento com patrulhamento por toda a região do ocorrido e em tentativas de obstrução das vias. O Grupamento Aeromóvel também atua em apoio, monitorando a movimentação das vias.

Posteriormente, o comando do 17° BPM foi informado sobre uma criança baleada no interior da comunidade do Dendê e que foi socorrida por familiares. Segundo informações colhidas por testemunhas, a vítima teria sido atingida no interior de sua residência. Ressaltamos que não havia operação policial no interior da comunidade.

