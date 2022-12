Mensagem de um feliz Natal é um próspero Ano Novo, do Presidente da Assembleia Legislativa deputado Alex Redano.

Na segunda-feira (19) o deputado estadual Adelino Follador (União Brasil) esteve no município de Alto Paraíso, junto com os servidores da Escola Municipal Rogério da Silva Gonçalves, prefeito João Pavam (UB), vereadora Elissandra Queiroz (UB) e secretários de Saúde, Educação e Ação Social, para a inauguração da cobertura do Parquinho, construído com recursos destinados pelo deputado, no valor de R$ 75 mil, por meio de emenda parlamentar, que já havia participado da entrega do Parquinho em junho, também comprado com recursos que destinou, quando viu que era necessário a cobertura.

Ainda em Alto Paraíso, Adelino esteve na Secretaria Municipal de Saúde, com o secretário Rodrigo Queiroz, que agradeceu pelas emendas destinadas para a Saúde do município totalizando R$ 680 mil nos dois últimos anos. Sendo: R$ 150 mil para compra de material Penso e Hospitalar; R$ 200 mil para aquisição de motocicletas para os Agentes Comunitários de Saúde; R$ 50 mil para material permanente e R$ 280 mil para aquisição de uma Van para o transporte de pacientes.

“O total de recursos que destinei para o município, a pedido da vereadora Elissandra, ultrapassa R$ 1,7 milhão”, concluiu Adelino.

Texto e Foto: Assessoria Parlamentar