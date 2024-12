Mensagem Natalina do Presidente do TCE aos Servidores

Em virtude do período natalino, o presidente do Tribunal de Contas, Wilber Coimbra, divulga, nesta segunda-feira (23/12), mensagem destinada a todos os agentes públicos do TCE-RO.

Leia abaixo a íntegra da mensagem:

Mensagem de Natal da Presidência do Tribunal de Contas

Queridas servidoras, servidores, gestores, gestoras, colaboradoras, colaboradores, assessores, assessoras, sindicalistas, terceirizados, estimados colegas conselheiros e valorosos membros do Ministério Público de Contas,

Neste momento tão especial do ano, em que a luz do Natal nos envolve, é tempo de refletirmos sobre o verdadeiro sentido desta celebração: o nascimento de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo trazendo a mensagem de amor, esperança, perdão e renovação, valores que devemos carregar em nossos corações e aplicarmos em cada gesto, em cada escolha, inclusive, em nossas escolhas institucionais.

Ao longo deste ano, enfrentamos desafios, celebramos conquistas e, acima de tudo, crescemos como instituição e como pessoas. Cada um de vocês foi essencial para que seguíssemos firmes em nossa missão de bem servir à sociedade, pautados pela ética pública, responsabilidade e compromisso com o bem público.

Neste Natal, convido cada um a acolher a mensagem de Cristo como um convite à transformação. Que a humildade do presépio nos inspire a sermos mais solidários; que a estrela de Belém nos guie em direção à paz; e que o amor de Deus, manifestado no nascimento de seu Filho, fortaleça-nos para construirmos um Estado de Rondônia mais justo, humano e fraterno.

Desejo que as bênçãos do Menino Jesus sejam abundantes em seus lares, trazendo saúde, alegria e união para suas famílias. Que possamos encerrar este ano com o coração grato e iniciarmos 2025 com renovada esperança, dispostos a continuarmos fazendo a diferença na vida das pessoas que dependem do nosso trabalho.

Com todo o respeito e carinho, agradeço imensamente por sua dedicação e profissionalismo. Que este Natal seja um tempo de renovação espiritual e que o Ano Novo seja repleto de realizações e paz.

Feliz Natal e um próspero 2025!

Com elevada gratidão e respeito,

Conselheiro WILBER COIMBRA

Presidente do TCE-RO

