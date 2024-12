Mensagem Natalina do Presidente do TCE aos Servidores

O Ministério Público de Contas de Rondônia (MPC-RO) integrará a nova diretoria da Associação Nacional do Ministério Público de Contas (Ampcon), no biênio 2025-2026.

A Procuradora Érika Patrícia Saldanha de Oliveira ocupará o cargo de diretora adjunta.

As eleições ocorreram, no último dia 12 de dezembro, com participação dos procuradores de todos os Ministérios Públicos de Contas (MPCs) do Brasil, em um processo democrático que definiu a nova composição da diretoria da Ampacon.

A Ampcon é responsável por congregar e representar os membros dos MPCs em nível nacional, promovendo o fortalecimento institucional, a troca de experiências e a defesa dos interesses do Ministério Público de Contas no sistema de controle externo.

MPC-RO NA ATUAL DIRETORIA

O MPC de Rondônia já participa da atual diretoria da Ampcon. O Procurador Adilson Moreira de Medeiros é diretor adjunto da gestão, encabeçada pelo presidente, Procurador João Augusto Bandeira de Mello (MPC-SE).

Os avanços alcançados no atual mandato foram destacados pelo Procurador Adilson Moreira, enaltecendo o trabalho realizado pela atual diretoria.

Por sua vez, o presidente João Augusto se colocou à disposição para colaborar no processo de transição e, em seu discurso de despedida, expressou gratidão e confiança no futuro da associação.

A participação tanto do Procurador Adilson, na atual, como da Procuradora Érika Saldanha, na futura diretoria da Ampacon, reforça o compromisso do MPC-RO com a consolidação do sistema de controle externo e a promoção de boas práticas no âmbito da administração pública.

Confira a composição da nova Diretoria:

Vice-Presidente: Rodrigo Medeiros de Lima (MPTCU)

1ª Tesoureira: Cristina Andrade Melo (MPC-MG)

2º Tesoureiro: Enio Andrade Pimenta (MPC-AL)

1º Diretor Executivo: Daniel de Carvalho Guimarães (MPC-MG)

2º Diretor Executivo: Gabriel Guy Léger (MPC-PR)

Diretora Adjunta: Germana Galvão Cavalcanti Laureano (MPC-PE)

Diretora Adjunta: Érika Patrícia Saldanha de Oliveira (MPC-RO)

Diretora Adjunta: Maisa de Castro Sousa (MPC-GO)

Diretora Adjunta: Rachel Barbalho Ribeiro Silva (MPC-AP)

Diretor Adjunto: Stanley Botti Fernandes (MPC-PA).

