Mensagem pela igualdade racial

Uma programação educativa foi pensada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia para mobilizar a sociedade para o fim da violência doméstica e familiar, buscando conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressão contra meninas e mulheres. Trata-se da campanha mundial 16 Dias de Ativismo que no Brasil ganhou mais cinco, para incluir a data de mobilização da conscientização pela Consciência Negra, 20 de novembro, considerando a dupla vulnerabilidade da mulher negra.

O Coordenador da Coordenaria da Mulher do TJRO, desembargador Álvaro Kalix Ferro, ressalta que, de acordo com o último anuário brasileiro de segurança pública, 61,1% das mulheres vítimas de feminicídio são negras.

A campanha iniciou em 1991, intitulada “as mariposas”, em homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa, assassinadas, em 1960, na República Dominicana. Submetidas às mais diversas situações de violência e tortura, dentre elas, o estupro, as irmãs foram silenciadas pelo regime ditatorial de Rafael Trujillo, no dia 25 de novembro de 1960.

Com “21 Dias de Ativismo pelo fim da Violência contra as mulheres” espera-se promover a reflexão sobre os variados cenários da violência de gêneros, sensibilizando a sociedade para o tema, sobretudo no Judiciário, que lida cotidianamente com as consequências dessa violência por meio de processos de agressões, violações e os mais casos mais graves, feminicídio.

Programação

Na programação estão previstas palestras, exibições de filmes com debates, ações de prevenção a HIV e IST´s. As ações de mobilização acontecem em vários locais como escolas e unidades do Poder Judiciário.

A Coordenadora do Núcleo psicossocial de apoio à mulher em violência doméstica e familiar, Aline Sarges, destacou a importância da realização destas campanhas pelo judiciário, devido ao impacto na comunidade. “

Nosso intuito é sensibilizar a população para a gravidade do problema e incentivar a reflexão sobre atitudes que perpetuam a violência contra as mulheres culturalmente enraizadas em nossa sociedade”, pontuou.

A campanha está em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) previstos na Agenda 2030, elaborados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Em especial, o ODS 5, para estimular ações a fim de alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas. O ODS busca assegurar também a eliminação de todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual.

