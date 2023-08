Mensagens de advogados de Trump indicam fraude eleitoral em 2020

Domínio Público / U.S. Government Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos

A Justiça dos Estados Unidos está apurando as possíveis investidas para a fraude no processo eleitoral presidencial, ocorrido em 2020, no Estado da Geórgia. Segundo os promotores, as investigações conseguiram obter mensagens de texto e e-mails que mostram que os advogados do ex-presidente, Donald Trump, estejam ligados a um esquema de fraude no condado de Coffee. As informações foram divulgadas pela CNN dos Estados Unidos.

De acordo com a promotoria, os advogados do ex-presidente teriam contratado pessoas para tentar invadir o sistema eleitoral do Estado, logo após o resultado das eleições em 2020. A Geórgia foi o Estado decisivo para a vitória dos Democratas, e a eleição do presidente Joe Biden. A ideia seria conseguir angariar provas sobre uma suposta fraude, que havia sendo apontada pelo então candidato Donald Trump.

A emissora norte-americana diz que, dias antes da invasão do sistema, os advogados de Trump receberam um convite de um oficial eleitoral de Coffee. Ele disponibilizava o local para a averiguação da equipe jurídica sobre o processo de votação do condado. Vale ressaltar que o condado de Coffee foi o único na Geórgia que não obteve certificação dos resultados, dado a um atraso do oficial eleitoral local.

A promotoria deve acusar cerca de doze pessoas nos próximos dias à Justiça.

A eleição presidencial nos Estados Unidos segue uma lógica em que são necessários 270 delegados no Colégio Eleitoral para ser eleito. Joe Biden conseguiu, em 2020, 306 delegados, contra 232 de Donald Trump. A Geórgia, que possui 16 delegados, não conseguia maioria para um candidato democrata desde 1992, na eleição de Bill Clinton. A diferença foi de cerca de 12 mil votos no Estado.

