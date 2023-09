Mercado de fertilizantes começa a ser normalizado, dizem especialistas

A Consultoria Safras & Mercado apresentou esta semana dados sobre a normalização do mercado global de fertilizantes depois de 2 anos marcados por fatores extremos que causaram desequilíbrio tanto do lado da oferta como da demanda.

Segundo a empresa, em 2021, a oferta de fertilizantes enfrentou altos preços de matérias-primas e desafios logísticos devido à pandemia de Covid-19.

Além disso, questões climáticas e geopolíticas, como furacões nos Estados Unidos e enchentes na China, afetaram o fornecimento de matérias-primas essenciais. Sanções comerciais aplicadas à Bielorrúsia também reduziram significativamente a oferta de fertilizantes potássicos.

Isso resultou em uma “tempestade perfeita” de redução na oferta de fertilizantes em 2021. Por outro lado, a demanda por fertilizantes em 2021 foi impulsionada por melhores relações de troca e consumo recorde, devido aos preços elevados das commodities agrícolas.

Em 2022, embora houvesse expectativa de superação dos desafios de oferta, o conflito entre Rússia e Ucrânia afetou a disponibilidade de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos.

Isso causou preocupações significativas no início do conflito, pois a Rússia é a maior exportadora mundial de fertilizantes. Embora a Rússia tenha continuado a exportar fertilizantes, os receios iniciais alimentaram novos aumentos nos preços, que atingiram novos recordes.

A resposta do Brasil foi buscar outros fornecedores e formar estoques substanciais para evitar problemas devido ao conflito.

Em 2023, o mercado global de fertilizantes está se normalizando à medida que os problemas relacionados à Rússia são resolvidos e a oferta se recupera.

No Brasil, estoques significativos formados em 2022, juntamente com a desaceleração do consumo, estão levando os agricultores a adiar compras, especialmente no segundo semestre, quando esperam preços mais baixos. Isso pode resultar em uma redução no consumo de fertilizantes em algumas culturas.

Em resumo, o mercado de fertilizantes continua a enfrentar desafios e incertezas, com a volatilidade persistindo em 2023, mas a normalização gradual da oferta e a evolução dos preços das commodities agrícolas serão fatores-chave a serem observados nos próximos meses.

Fonte: Pensar Agro