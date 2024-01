Mercosul condena onda de violência no Equador

Facebook/Trapman Australia – 03.01.2024 A foto do animal ganhou grande repercussão no Facebook

Um pescador publicou fotos de uma criatura de 2,7 metros de comprimento e dentes afiados, que foi fisgado no mar em Pittwater, em Nova Gales do Sul, na Austrália. As imagens ganharam repercussão na última semana, quando a página Trapman Australia publicou as fotos do animal, sendo comparado com “algo saído de um filme de terror”.

A criatura foi fisgada pelo pescador local Jason Moyce. Na publicação, é dito que Moyce é um pescador “experiente”, afirmando que o animal se assemelha a uma cobra ou enguia, mas que não sabe que tipo de criatura é, pois, nunca viu nada parecido.

Segundo o Miami Herald, Moyce disse que pesca “comercialmente há 50 anos”, e que se tratava de algo “novo”. “Nunca vi nada parecido. Não é uma enguia-lúcio, nem uma enguia prateada. Os dentes parecem uma espécie de moreia. Mas o rosto é muito achatado”.

A imagem acabou ganhando repercussão no Facebook, abrindo margem para discussão sobre que animal se trata. Alguns comentários brincam dizendo que “é um filme de terror” e aconselhando para que o pescador “corte a linha e deixe-a ir. Parece do mal”.

Entretanto, o animal é mais comum do que se pensa. Segundo o biólogo e influencer digital, Henrique Abrahão-Charles, mais conhecido como Biólogo Henrique, trata-se de uma moreia morta.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o biólogo explica que a imagem apenas ficou com um angulo estranho, mas que se trata de um animal comum na região.





Fonte: Internacional