Mesquita símbolo de Gaza é destruída durante bombardeios

As Forças Especiais da Alemanha montaram uma operação após denúncias de que uma professora teria sido ameaçada com uma arma por alunos. A operação da polícia alemã ocorreu na manhã (9h da manhã, no horário local) desta quarta-feira (08), em uma escola do distrito de Blankenese, em Hamburgo.

Segundo as informações dadas pelas autoridades ao jornal alemão Bild, a professora foi ameaçada por dois alunos armados.

As Forças Especiais da Polícia foram acionadas, dirigindo uma equipe de agentes armados, que rodearam o edifício, além de helicópteros que sobrevoavam a escola.

Em uma publicação feita no Twitter (X), a Polícia de Hamburgo escreveu: “As forças policiais já estão no local e estão tomando as medidas iniciais. Atualmente há indícios de uma situação de ameaça na escola distrital de Blankenese.”

A escola estava com cerca de mil alunos. Duas turmas conseguiram ser evacuadas por volta das 11h. Elas foram levadas ao quartel da polícia, onde passam por uma avaliação psicológica. As demais turmas seguem aguardando a chegada dos agentes. Barricadas foram feitas com as cadeiras e mesas nas salas para evitar que os alunos armados entrem nos recintos.

Segundo a polícia, os dois suspeitos conseguiram fugir. Os agentes cercaram o local. O trânsito foi desviado, e ao menos dez ambulâncias foram posicionadas nas proximidades, para poder atender de forma imediata, caso necessário. Entretanto, a polícia diz que até o momento não há relatos de feridos.

Mais de 120 professores trabalham na Escola Secundária de Blankenese. A instituição possui cerca de 1.150 alunos, localizada em uma região nobre de Hamburgo.

