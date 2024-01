Messi conquista pela oitava vez o prêmio The Best da Fifa

O mundo do futebol celebrou mais uma vez o talento inigualável de Lionel Messi. O atacante do Inter Miami foi consagrado o melhor jogador da temporada 2022/23 na oitava edição do The Best, organizado pela Fifa nesta segunda-feira. Messi, que já havia recebido o prêmio em outras sete ocasiões, incluindo nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2022, superou os talentosos Erling Haaland e Kylian Mbappé em uma disputa acirrada pelo topo do futebol mundial.

Aos 36 anos, o argentino impressionou o mundo com performances estelares tanto no Paris Saint-Germain quanto no Inter Miami, tendo marcado presença em campo em 32 dos 55 jogos disputados. Apesar de sua ausência na cerimônia, Messi foi amplamente reverenciado por suas contribuições significativas ao esporte durante a temporada.

O processo de seleção do The Best, que decorreu de 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023, contou com votos provenientes de treinadores e capitães de seleções nacionais, jornalistas especializados e fãs ao redor do globo, todos unidos em reconhecimento ao brilhantismo do argentino.

Em outra categoria prestigiada, Pep Guardiola foi agraciado com o prêmio de melhor treinador do mundo, após levar o Manchester City ao triunfo na Copa da Inglaterra, na Premier League e na Liga dos Campeões. O técnico espanhol é conhecido por sua abordagem inovadora e tática, construindo um legado de sucesso por onde passa.

O evento ainda destacou a seleção ideal, que reúne um esquadrão de estrelas do futebol atual. Guardiões do gol como Thibaut Courtois; defensores ágeis como Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias; meio-campistas criativos como Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne; e um ataque formidável composto por Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Vinícius Júnior, todos foram eleitos para compor a equipe dos sonhos do futebol nesta temporada.

A oitava vitória de Messi no The Best solidifica ainda mais seu legado como um dos maiores, senão o maior, jogador de futebol de todos os tempos, enquanto o mundo do futebol se curva mais uma vez diante de seu gênio indiscutível.

