Messi iguala o alemão Matthäus como jogador com maior número de partidas em Copas

Lionel Messi estabeleceu na terça-feira (13.12), mais um recorde em sua trajetória em Copas do Mundo. Ao entrar em campo contra a Croácia, na semifinal, se tornou o jogador com maior número de jogos na história da competição, com 25 partidas, igualando a marca do alemão Lothar Matthäus.

Ainda no Catar, caso participe do jogo final de sua seleção no torneio, o argentino vai superar Matthäus e se isolar na dianteira desta relação.

Também nesta terça, Messi superou o mexicano Rafa Márquez em outra lista, agora como o capitão que mais jogou por uma seleção em Copas, com 19 partidas.

De quebra, em outra fachada estabelecida no Qatar, Messi é um dos seis únicos seis atletas que jogaram em cinco edições da Copa do Mundo FIFA, ao lado de Antonio Carbajal (México), Lothar Matthäus (Alemanha), Rafa Márquez (México), Andrés Guardado (México) e Cristiano Ronaldo (Portugal).

outras marcas

O italiano Paolo Maldini é o atleta que mais jogou minutos da Copa do Mundo, são 2.217. Messi, por sua vez, esteve presente em 2.204 minutos e tem tudo para bater o recorde na decisão de domingo.

Messi é o único jogador a fazer assistências para gols em cinco Copas do Mundo. Os que mais se aproximam desse número são Pelé, Grzegorz Lato, Diego Maradona e David Beckham, que contabilizaram assistências em três edições do Mundial.

Pelé é quem detém o recorde do maior número de atendimentos na fase de mata-mata, com seis. Messi tem cinco.

Nesta terça-feira, Messi também deixou Gabriel Batistuta para trás entre os artilheiros da Argentina em Mundiais, com 11 gols, contra 10 do antigo centroavante. Eles são seguidos por Diego Maradona e Guillermo Stabile, ambos com oito; Mario Kempes, com seis; e Gonzalo Higuaín, com cinco.

Messi é também o único jogador que marcou na Copa do Mundo antes dos vinte anos de idade, durante os vinte anos de idade e na década seguinte, durante os trinta. Pelé perdeu a oportunidade de ter a mesma marca por causa de apenas quatro meses (foi campeão em 1970 com 29 anos).

O prêmio de Homem do Jogo, que começou a ser conquistado na Copa de 2002, já foi dado a Messi dez vezes, mais do que a qualquer jogador. Na Copa de 2014 no Brasil e agora no Qatar, ele recebeu o prêmio quatro vezes, recorde para só uma competição que é dividida com o holandês Wesley Sneijder, que também foi escolhido o melhor do jogo quatro vezes na Copa na África do Sul, em 2010.

Miroslav Klose esteve em campo com 17 vitórias pela Copa do Mundo. O número de Messi é atualmente de 16 vitórias.

Fonte: Agência Esporte