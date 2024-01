Metas e diretrizes nacionais para Justiça de Rondônia são temas de videoconferência com gestores(as)

Uma videoconferência com magistrados(as) e gestores(as) do Poder Judiciário de Rondônia marcou mais um evento de alinhamento das metas nacionais para a Justiça. As discussões buscam a manutenção dos níveis de excelência do TJRO, que ganhou por cinco vezes o Selo Diamante de Qualidade, conquistando em 2023, a posição de melhor Justiça Estadual do país.

Na reunião, com mais de 100 participantes, o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho, destacou a importância do empenho de todos(as) para garantir que as demandas da população sejam atendidas com qualidade e celeridade.

O Gabinete de Governança do TJRO apresentou critérios, dados e requisitos que são monitorados para garantir a excelência da prestação jurisdicional. Foram abordados temas como justiça restaurativa, enfrentamento da violência contra a mulher, prioridade absoluta da infância e da juventude, além de ser incentivada a celeridade processual no primeiro e no segundo grau de jurisdição.

Aplicação de linguagem simples, cooperação judiciária, transparência e equidade de gênero também foram assuntos tratados na reunião.

