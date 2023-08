Método Canguru utilizado pela UTI neonatal do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro fortalece vínculo entre pai e bebê

O Método Canguru é uma iniciativa para tratamento humanizado com o bebê prematuro, onde a família auxilia no processo de recuperação e no fortalecimento do vínculo familiar com o recém-nascido. A forma de tratamento do Sistema Único de Saúde – SUS é utilizada pela UTI neonatal do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, e vem ajudando na melhora de vários bebês que se encontram em internação na unidade.

Amaury Barbosa, pai de Gabrielle, bebê prematuro de 29 semanas, e que realiza o método canguru, contou sobre a sensação, afirmando que, “é um sentimento inexplicável, só de ficar perto dela, sentir seu coração e poder dar esse calor humano que ela necessita, fico feliz e honrado por saber que ela está recebendo o melhor tratamento para sua melhora”. Segundo o Ministério da Saúde – MS, o contato pele a pele (posição canguru) precoce entre a mãe/pai e o bebê, de forma gradual e progressiva, favorece o vínculo afetivo, estabilidade térmica, estímulo à amamentação e o desenvolvimento do bebê.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, ressaltou sobre a importância do método, “além do cuidado dos profissionais, a participação da família mostra o quanto é decisivo na melhora do bebê”. Após o tratamento o bebê só recebe alta completa quando atinge 2,5 kg. A primeira etapa tem início ainda no pré-natal da gestação de alto risco, tendo continuidade na internação do recém-nascido pré-termo na Unidade Neonatal. Os pais têm livre acesso à Unidade e são encorajados a tocar no bebê para, a seguir, colocá-lo na posição canguru.

BENEFÍCIOS DO MÉTODO CANGURU

– Menor tempo de internação do bebê;

– Oxigenação adequada;

– Aumento da temperatura do corpo e estabilidade;

– Menos episódios de apneia – paradas respiratórias durante o sono;

– Diminuição do choro;

-Aumento do aleitamento materno;

– Aumento do vínculo pai-mãe-bebê-família;

Fonte: Governo RO