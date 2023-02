Metrô do DF volta a funcionar após furto de cabos

Rovena Rosa/Agência Brasil – 23/02/2023 Fortes chuvas provocam alagamentos no bairro Vila Sahy e deixam bombeiros ilhados em São Sebastião

Um grupo de 34 bombeiros ficaram ilhados na tarde desta terça-feira (28) após as fortes chuvas que atingem São Sebastião, cidade do litoral norte de São Paulo. Eles faziam buscas no bairro de Baleia Verde, bairro periférico da cidade.

As equipes de resgate faziam buscas por um homem de 52 anos que está desaparecido desde o temporal que atingiu a cidade no carnaval e matou 64 pessoas. Eles foram surpreendidos pela inundação no local e o bloqueio de um dos acessos.

Além dos bombeiros, dois moradores também ficaram ilhados no bairro. Segundo a Defesa Civil, todos foram resgatados e estão em uma área próxima ao centro da cidade.

As chuvas também voltaram a atingir a Vila Sahy, bairro mais atingido pelo temporal da última semana. Pontos de alagamentos foram registrados e não está descartada a possibilidade de novos deslizamentos de terra.

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) determinou o bloqueio do tráfego entre os km 174 e 176 da Rio-Santos. A decisão, segundo o DER, foi tomada para garantir a segurança dos motoristas.

A Defesa Civil informou que até o momento não há registro de vítimas e desaparecidos em decorrências das chuvas desta terça-feira. O órgão ainda disse que as buscas devem ser retomadas após a redução do volume do temporal.

