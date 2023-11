Metrô e trens serão gratuitos em São Paulo no dia do Enem

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.652 da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado (4) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados são: 13 – 23 – 26 – 29 – 45 e 59.

Como nenhuma aposta acertou a seis dezenas, o prêmio para o próximo concurso está acumulado em R$ 9 milhões. O sorteio será na próxima terça-feira (7).

A quina teve 76 apostas vencedoras. Cada uma vai receber R$ 28.805,98.

Segundo a Caixa, 4.089 apostas acertaram quatro números sorteados e vão ganhar R$ 764,85, cada uma.

Fonte: EBC GERAL