Metrô: paulistas podem usar Carteira do Google para comprar passagens

Os pasageiros de São Paulo que utilizam o Metrô e a CPTM podem, a partir desta quarta-feira (2), utilizar a Carteira do Google para comprar e armazenar bilhetes. Para utilizar este serviço, os cidadãos deverão baixar o aplicativo da carteira digital no celular.

Após realizar o download, os usuários deverão acessar a opção “Adicionar à Carteira”, localizada no canto inferior direito da tela inicial, e em seguida selecionar o item “Cartão de transporte público”. O próximo passo será selecionar a opção de comprar os bilhetes para a cidade de São Paulo e seguir as instruções para finalizar a compra.

Poderá ser realizada a compra de 10 passagens unitárias de uma só vez por meio do app, e o pagamento poderá ser feito via cartões de débito ou crédito, sem o adicional de taxas.





Um QR Code estará disponível na tela inicial do aplicativo Carteira Google assim que a compra for finalizada, e o passageiro só terá o trabalho de aproximar a tela do dispositivo ao visor da catraca para seguir viagem.

“Nosso objetivo é facilitar cada vez mais o dia a dia das pessoas, para que passem menos tempo em filas e tenham mais tempo para si”, destacou Natacha Litvinov, líder de Estratégia e Operações para Pagamentos do Google Brasil.

“A nova seção de bilhetes de transporte é uma maneira rápida e fácil de comprar passagens, pagar tarifas e guardar os bilhetes em um só lugar.”

“A Autopass será a primeira empresa brasileira a utilizar a Carteira do Google para disponibilizar uma solução prática e intuitiva, de uso rotineiro na mobilidade urbana. Desta forma, unimos o pioneirismo das duas empresas para maior comodidade dos passageiros do transporte coletivo, simplificando jornadas e inovando em prol da cidade”, enfatizou Rodney Freitas, CEO da Autopass, empresa responsável pelas passagens digitais nos trens e metrôs de São Paulo.

