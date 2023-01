México encontra tumba e artefatos que podem ter até dois mil anos

Reprodução/Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAHmx) Imagem de afresco de uma tumba zapoteca encontrada no México

Pesquisadores encontraram uma tumba no México que pode ter até 2 mil anos. O local estava cheio de murais que não eram de conhecimento público.

Tanto os afrescos como os artefatos encontrados podem revelar como eram os ritos funerários dos Zapotecas , um dos povos que viviam na região sudoeste do país na mesma época que os Maias .

O mural mais bem-preservado mostra figuras vestidas com roupas sofisticadas e tem um fundo vermelho e amarelo. O departamento responsável pelas antiguidades no México, o Instituto Nacional de Antropologia e História (Inah), acredita que ele retrata uma procissão de guerra.

O mural foi foi encontrado na cidade de San Pedro Nexicho, no estado de Oaxaca. A região fica a cerca de 48 quilômetros da antiga capital zapoteca, Monte Alban, que hoje é uma atração turística por conta dos templos e palácios que ainda resistem.

De acordo com o Inah, a maior das tumbas foi saqueada anos atrás. Entretanto, ainda foram encontradas pequenas peças de cerâmica, conchas e pedras verdes em outras partes do local da escavação.

O Inah também informou que, em uma cripta, foram encontrados cerca de 240 objetos, incluindo peças de estuque com escrita zapoteca.

Fonte: IG Mundo