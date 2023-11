Milei confirma Luis Caputo no ministério da Economia

Reprodução/Twitter Luis Caputo, escolhido como novo ministro da Economia, presidiu o Banco Central durante o governo de Mauricio Macri.

O novo presidente da Argentina, Javier Milei, escolheu Luis Caputo, ex-presidente do Banco Central do país, para assumir o ministério da Economia.

Em viagem da comitiva de Milei aos Estados Unidos, Caputo apresentou propostas para conter a grave crise econômica argentina em reunião com integrantes do Tesouro do governo norte-americano.

Milei, em entrevista a duas rádios argentinas nesta quarta-feira (29), disse que as propostas apresentadas pelo ministro no encontro receberam “uma resposta extraordinariamente favorável” e que o governo norte-americano “compreende perfeitamente a problemática da Argentina”.

Caputo ocupou a presidência do BC durante o governo de Mauricio Macri (2015-2019), aliado de Milei. Durante a campanha, o novo presidente afirmou diversas vezes que pretende fechar o BC por considerar a instituição uma das responsáveis pela inflação superior a 142% que acometeu a economia argentina.

Outra decisão de Milei antes de assumir oficialmente o comando da Casa Rosada no dia 10 de dezembro, foi manter o peronista Daniel Scioli na Embaixada da Argentina no Brasil. Scioli foi ministro e governador da província de Buenos Aires e, em 2015, foi candidato à presidência da Argentina, perdendo para Maurício Macri.

Fonte: Internacional