Milho deve ter redução de área na próxima safra

As projeções para a produção de milho segunda safra no Brasil durante 2023/24 permanecem pessimistas. A Agroconsult estima uma área plantada de 16,4 milhões de hectares, representando uma diminuição de 3,4% em comparação ao ciclo anterior, marcando a primeira redução de área desde 2017/18. Esses dados foram revelados durante um evento realizado em São Paulo (SP) nesta quarta-feira (22.11).

André Pessôa, CEO da Agroconsult, apontou que além do atraso no plantio da soja, afetando a janela ideal de semeadura, os preços baixos do cereal desestimularam os produtores nesta safra. “Se no ano passado os produtores que investiram no milho obtiveram uma margem de 30%, neste ano elas estão zeradas. Com isso, as áreas destinadas à segunda safra deverão ser redirecionadas para outras culturas, como pulses, gergelim e até mesmo plantas de cobertura”, enfatizou durante o evento.

Entretanto, Pessôa ressaltou que ainda há incertezas significativas em relação à decisão de plantio do milho de inverno. Em Mato Grosso, principal produtor nacional, apenas 47% dos defensivos foram adquiridos até o momento, muito abaixo dos 97% registrados no ano passado.

“Este atraso na compra de insumos pode sinalizar duas possibilidades: um aumento na desistência em relação ao plantio de milho, ou muitos produtores ainda estão em processo de ajuste para definir o tipo de pacote tecnológico que irão utilizar”, explicou o executivo da Agroconsult.

De acordo com as estimativas da empresa, a produção de milho segunda safra no país deverá declinar em 7,6% neste ciclo, alcançando cerca de 100 milhões de toneladas.