Militares recebem medalhas do Mérito Legislativo em sessão solene da Assembleia

Policiais e bombeiros militares receberam medalhas do Mérito Legislativo durante sessão solene, na manhã desta segunda-feira (12). A homenagem foi proposta pelo deputado Alex Silva (Republicanos), em virtude dos relevantes serviços prestados por esses profissionais.

A mesa de honra foi composta pelas autoridades: o deputado Alex Silva; o responsável pelo grupo das forças policiais da igreja Universal, pastor Sandro Silva; a coordenadora adjunta de saúde da Polícia Militar (PM), coronel Eliane Gomes da Silva; a coordenadora de pessoal da PM, coronel Adma Franciane Levino Gonzaga, e o comandante do Batalhão de Fronteira da PM, tenente coronel Jairo Alves Carneiro.

Ainda compuseram a mesa, o comandante do Batalhão de Trânsito da PM, tenente coronel Emanoel Lourenço do Nascimento, e o coordenador estadual da Defesa Civil do estado de Rondônia, tenente coronel Bombeiro Militar, Jaime Fernandes da Silva. Durante os discursos, o bombeiro Jaime agradeceu o reconhecimento e lembrou que o trabalho da corporação é realizado por centenas de profissionais, no estado todo.

Os policiais também agradeceram a homenagem e destacaram os investimentos realizados na segurança pública, os quais implicam diretamente no bem-estar da sociedade. “Gostaria de reafirmar o compromisso com essa Casa de Leis, de trabalharmos em prol de uma nova sociedade rondoniense, mais segura, mais feliz”, enfatizou a coronel Adma.

O deputado Alex Silva ressaltou o trabalho desenvolvido pela Polícia e Bombeiro Militar. “Vocês têm o meu reconhecimento e o meu respeito, enquanto parlamentar e enquanto cidadão do nosso estado de Rondônia”, disse.

A sessão solene pode ser vista, na íntegra, no canal da Assembleia Legislativa, no YouTube.

Militares que receberam a medalha do Mérito Legislativo:

Coronel da PM Adma Franciane Levino Gonzaga

Coronel da PM Eliane Gomes da Silva

Tenente-coronel da PM Jairo Alves Carneiro

Major da PM Francisco Wesley Santos de Oliveira

Capitão da PM Fabrício Alencar Lataliza

1º Tenente da PM Fabiane Pereira da Silva

Subtenente da PM Adilson da Silva Santana

Subtenente da PM Sérgio Alves dos Santos

2º Sargento da PM Jocimara Vieira Lima

Aluno sargento da PM Uítolon Jarzen de Freitas

Tenente-coronel BM Jaime Fernandes da Silva

Capitão BM Helington Buratti Nogueira

Capitão BM Renato dos Santos Vicente

2° Tenente BM Ana Paula Rodrigues Leal Freire

Texto: Secom/ALERO

Fotos: Thyago Lorentz/ALERO