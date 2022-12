Ministério da Agricultura recebe demandas de investimento na produção no Estado de Rondônia

Assuntos referentes a piscicultura, bovinocultura e os resultados na produção do agro rondoniense foram algumas das pautas pontuadas durante visita institucional do Governo de Rondônia ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa, Marcos Montes, com o intuito de buscar recursos para o Estado, ainda em 2022. No encontro realizado na terça-feira, 6, o governador Marcos Rocha encaminhou demandas que envolvem projetos e recursos relacionados ao órgão.

O governador Marcos Rocha reforçou ao ministro que seja efetivada uma divulgação da piscicultura e da importância de se manter a criação de peixes com respeito ao meio ambiente em meio à floresta Amazônica. “Além das promessas de apoio a iniciativas sustentáveis, os países precisam apoiar o trabalho responsável que estamos fazendo em Rondônia”, finalizou o governador que também pontuou que “o tambaqui de Rondônia já demonstrou ser um investimento extremamente rentável e tudo o que o ministério puder apoiar, o retorno é imediato”.

EXPORTAÇÕES

O ministro ressaltou, no encontro, que é pecuarista em Mato Grosso e conhece o sucesso da criação de gado em Rondônia. Montes orientou que o governador mantenha as conversas com o ministério após a mudança de governo, no intuito de que a pasta permaneça na coordenação da piscicultura no País. “Seria importante para não perdermos o que já conquistamos”, disse. Em complemento, o governador demonstrou que tanto ele, quanto os empresários locais têm interesses na manutenção da aquicultura brasileira junto ao Mapa.

As barreiras ao comércio do pescado amazônico junto à União Europeia, segundo o ministro, são um dos focos do Mapa para tentar ampliar as exportações da proteína brasileira. Ele explicou que, não só o tambaqui, mas todos os pescados brasileiros encontram barreiras para serem vendidos aos países europeus. Marcos Montes especificou que este trabalho deve ser feito em conjunto para vencer quaisquer que sejam as dificuldades, para que o pequeno, médio ou grande produtor amazônico tenha possibilidade de sobreviver com um manejo sustentável de peixes.

O Valor Bruto da Produção Agropecuária para este ano está estimado em R$ 1,208 trilhão, superior em 3,1% em relação a 2021 (R$ 1,172 trilhão). A soja representa 40,7% do VBP das lavouras. Outros produtos com bom desempenho são: algodão, café, cana de açúcar e milho, também com recordes no valor da produção deste ano.

Também participou da reunião o superintendente de Integração do Estado de Rondônia em Brasília, Augusto Leonel.

Fonte: Governo RO