Ministério da Saúde recebe 1 milhão de doses de vacina contra covid-19

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o bruxismo, aquele hábito involuntário de apertar e ranger os dentes, acomete cerca de 30% da população mundial e 40% dos brasileiros. Sua manifestação pode ser noturna, durante o sono, e é involuntária. Mas também pode ocorrer ao longo do dia, o chamado bruxismo de vigília.

“A condição está relacionada a situações de ansiedade, estresse e distúrbios do sono. E, muitas vezes, a pessoa só descobre que tem o problema pois apresenta dores na região da mandíbula, dente trincado ou quebrado, ou quando passa por uma consulta em que o dentista avisa do problema”, revela a cirurgiã-dentista, Patrícia Almeida, especialista em reabilitação oral e estética, que traz alguns mitos e verdades sobre o problema.

1. O bruxismo pode causar sensibilidade nos dentes?

Verdade. A tensão entre os dentes vai desgastando o esmalte ao longo do tempo e deixando a dentina exposta. Além disso, as trincas também levam à sensibilidade.

2. Posso ter dor de cabeça com o bruxismo?

Verdade. Além de dores no pescoço, no maxilar e, até mesmo, no ouvido. Existe ainda a dificuldade de abrir a boca e até de mastigar.

3. O café pode piorar a condição?

Verdade. A cafeína em excesso estimula o bruxismo, assim como o uso do álcool. Algumas doenças também desencadeiam o problema, como as neurológicas e psiquiátricas, assim como algumas medicações, entre elas, as psicotrópicas.

4. A atividade física pode piorar o bruxismo?

Depende. Se a pessoa não souber que tem a condição, pode piorar, pois vai apertar os dentes durante a prática, até mesmo durante uma aula de meditação ou de yoga. Mas quem faz musculação pode chegar a trincar ou quebrar os dentes. Por isso, precisa ter acompanhamento com o dentista. Agora, praticar atividade física é fundamental para liberar os hormônios que vão ajudar a afastar o estresse e devolver o bem-estar.

5. Usar aparelho ortodôntico melhora o problema?

Mito. O aparelho não trata o bruxismo. Inclusive, a pessoa pode quebrar ainda as bandas e os brackets se forçar os dentes.

6. A placa é a única forma de acabar com o problema?

Mito . A placa protetora de acrílico pode ser usada durante o sono para evitar que a pessoa desgaste ainda mais os dentes. “Mas existem tratamentos em consultórios que são essenciais, como a indicação de relaxantes musculares, sessões com aparelhos específicos para soltar a musculatura e, até mesmo, a aplicação de toxina botulínica para descontrair esses músculos”, comenta a especialista, idealizadora da Clínica Odontologia Almeida .

Por Ana Marigliani

Fonte: IG SAÚDE