Ministério e polícia de SP combatem pedofilia e abuso infantil

Um helicóptero da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros do condado de Broward sofreu um acidente e caiu em Pompano Beach, Flórida. No momento do acidente, três pessoas estavam a bordo da aeronave.

A porta-voz da polícia local informou que duas pessoas que estavam no solo na região da queda e outras duas que estavam dentro do helicóptero foram encaminhadas para hospitais da região para atendimentos médicos.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra que antes da aeronave cair, ela pegou fogo e se prendeu a um cabo de um guindaste. O helicóptero atingiu a estrutura provocando a queda no telhado de uma residência, que pegou fogo após a queda.

