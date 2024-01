Ministério oferece cursos para inovação e desenvolvimento agropecuários

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) está com inscrições abertas para cursos que visam impulsionar a inovação e desenvolver os conhecimentos agropecuários. Os cursos têm certificação e estão abertos tanto para servidores do Ministério, quanto para a população.

Entre as oportunidades disponibilizadas, estão os cursos da Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro), que desempenha papel importante no incentivo de políticas educacionais voltadas para o setor agrícola e é responsável por capacitar, desenvolver e proporcionar aprendizado no setor com competência e ética.

Os interessados podem se capacitar em áreas como defesa agropecuária, ferramentas de gestão e competências emocionais. Os cursos estão disponíveis de forma gratuita, para o público interno e externo, com capacitações na modalidade de ensino à distância e presencial.

Para conhecer mais sobre a Enagro acesse aqui.

Outra oportunidade são os cursos da e-Campo, uma plataforma, desenvolvida pela Embrapa, que oferece diversas capacitações de forma EAD e com certificado. O principal objetivo é contribuir com o compartilhamento de conhecimento e tecnologias gerados pelas pesquisas realizadas dentro do órgão. As capacitações são desenvolvidas por equipes multidisciplinares e pretende ser um poderoso meio para inclusão tecnológica dos diversos segmentos da agricultura brasileira.

Cursos sobre compostagem, aquaponia residencial, hortas em pequenos espaços e apicultura para iniciantes são algumas das oportunidades oferecidas pela e-Campo. Atualmente, a plataforma tem 130 capacitações ativas, dentre elas, 103 são gratuitas. Mais de 1 milhões de pessoas já se inscreveram na plataforma e 284 mil certificados foram emitidos.

Saiba mais sobre a e-Campo aqui.

Fonte: Pensar Agro