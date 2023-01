Ministério Público solicita da OAB relação de estudantes com deficiência que tiveram negada a matrícula na rede pública de ensino

Desconto de até 65% na conta de energia é concedido a 22 % dos clientes atendidos pela Energisa em Rondônia

Cerca de 36 mil famílias foram incluídas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) pela Energisa em Rondônia ao longo de 2022. Exclusivo para famílias de baixa renda, o programa garante descontos de até 65% na conta de luz, de acordo com consumo mensal. Conforme os dados da distribuidora de energia, atualmente são 126 mil cadastros de beneficiados ativos. Essa quantidade representa cerca de 22 % dos 680 mil consumidores de energia elétrica atendidos pela Energisa no estado.

Para ter o benefício de desconto na fatura de energia, a família precisa estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), do governo federal. Além disso, é necessário ter renda menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa da casa, ou de até três salários-mínimos nas residências que possuam algum morador dependente de aparelho elétrico para manutenção da vida.

“Não é preciso fazer nenhum outro cadastro para obter o desconto na fatura de energia. Se a família estiver inserida no CadÚnico e dentro dos requisitos de renda, já é beneficiada automaticamente”, afirma o Coordenador de serviços comerciais da Energisa, Thiago Cardoso.

Para isso, a concessionária de energia utiliza os dados cadastrados na base do governo federal. Sendo assim, é importante que os dados cadastrados no CadÚnico sejam os mesmos do titular da conta de luz na base de clientes da Energisa.

“O titular da conta de energia precisa ser o mesmo cadastrado no sistema de governo. Se a família mora em uma casa alugada e a conta de energia está em nome de terceiros, por exemplo, a Energisa não tem como cruzar os dados automaticamente, e a pessoa não consegue receber o desconto ao qual tem direito”, explica Cardoso.

Como proceder

Se não tiver certeza quanto à situação do cadastro, a pessoa deve comparecer até o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) com os documentos pessoais e Número de Identificação Social (NIS). “Depois que fizer isso, pode ficar tranquila que a Energisa fará o mapeamento e, se estiver dentro dos critérios para receber o desconto, será inscrito no programa Tarifa Social de Energia Elétrica automaticamente”, reforça Moreira, ao informar ainda que o CadÚnico e o NIS precisam ser renovados a cada dois anos.

Veja os descontos concedidos pelo programa Tarifa Social, de acordo com o consumo de energia elétrica mensal de cada família:

§ Até 30 kWh mensais: desconto de 65%;

§ De 31 kWh a 100 kWh: desconto de 40%;

§ De 101 kWh a 220 kWh: desconto de 10%;

§ A partir de 221 kWh: não há desconto.