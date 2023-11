Ministra argentina vem ao Brasil e entrega convite para posse de Milei

Reprodução/Itamaraty Diana Mondino foi oficializada como próxima Ministra das Relações Exteriores da Argentina e se reuniu com Mauro Vieira

Diana Mondino, anunciada como Ministra das Relações Exteriores da Argentina durante o governo de Javier Milei , presidente eleito na última semana, esteve em Brasília onde se reuniu com Mauro Vieira , Ministro das Relações Exteriores do Brasil e oficializou o convite para a posse de Javier Milei no dia 10 de dezembro.

A entrega do convite foi confirmada pelo Palácio do Itamaraty , que afirmou que Mondino e Vieira “discutiram também aspectos da relação bilateral e o atual estágio das negociações Mercosul-UE”. O encontro foi acompanhado por Julio Bitelli, embaixador do Brasil em Buenos Aires, e Daniel Scioli, representante do governo argentino em Brasília.

Declarações polêmicas de Milei

Até o momento, o governo ainda não confirmou se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará presente na cerimônia de posse de Milei na capital Argentina.

Milei e Lula são de posicionamentos políticos opostos. O presidente brasileiro apoiou Sergio Massa nas eleições argentinas, enquanto Milei era apoiado por Jair Bolsonaro, que também foi convidado para a cerimônia .

No governo, há quem defenda que Lula não compareça no evento . Durante a campanha presidencial, Milei havia declarado que não faria negócios com o Brasil , país considerado “comunista” pelo novo mandatário argentino. Entretanto, após a vitória, Milei afirmou que Lula será bem tratado se for ao país vizinho .

Na última semana, o presidente brasileiro afirmou que não precisa gostar dos presidentes vizinhos e que precisa focar na resolução de problemas políticos que possam vir a existir.

“Nós vamos ter problemas políticos. E, ao invés de reclamar dos problemas políticos, nós temos que ser inteligentes e tentar resolvê-los, tentar conversar. Tentar fazer com que as pessoas aprendam a conviver democraticamente na adversidade”, declarou Lula.

Ainda não se sabe como ficarão as relações econômicas entre Brasil e Argentina. Ambos os países fazem parte do Mercosul , grupo econômico que ainda conta com Uruguai e Paraguai e é alvo de muitas críticas por Javier Milei .

O Mercosul está em negociações com o Mercosul para estabelecer um acordo de livre comércio entre os países desses dois blocos. O Itamaraty, inclusive, espera que um acordo seja finalizado até o dia 7 de dezembro, antes da cerimônia de posse o

Entre as incógnitas na relação com a Argentina está o futuro do Mercosul, bloco criticado por Milei, e do acordo comercial em negociação com a União Europeia. Lula defende fortalecer o bloco, que reúne Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

