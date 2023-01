Ministra da Defesa alemã renuncia do cargo

24 Hours World – 16.01.2023 Christine Lambrecht, ex-ministra da Defesa da Alemanha

Christine Lambrecht entregou nesta segunda-feira (16) o pedido de renúncia do cargo de ministra da Defesa para o governo alemão. O desligamento do cargo foi apresentado ao chefe de Governo, Olaf Scholz, e vem após a parlamentar ter a influência enfraquecida por uma série de erros e controvérsias.

A agora ex-ministra foi alvo de críticas após publicar um vídeo nas redes sociais, ao qual faz felicitações de Ano Novo, mas agradece pelos “encontros” proporcionados pela guerra que acontece a quase um ano entre a Ucrânia e a Rússia.





No comunicado enviado à imprensa, Lambrecht explica o motivo da saída do governo. “O foco da mídia em mim por meses não permite relacionamentos e discussões objetivas sobre os soldados, o Bundeswehr [o Exército alemão] e as orientações da política de segurança no interesse dos cidadãos alemães.”

Ainda não há um nome para preencher o cargo deixado por Lambrecht, mas especulações apontam Eva Högl, comissária da Defesa no Parlamento alemão e responsável por um relatório anual sobre o Exército, ou Lars Klingbeil, líder do partido de Lambrecht, o SPD, como os prováveis a serem indicados.

A saída de Lambrecht casa com o momento em que a Ucrânia pressiona o país para que lhe envie tanques como reforço na guerra. Vale ressaltar que ocorre nesta sexta-feira uma reunião entre os países aliados ocidentais na base americana de Ramstein, no oeste da Alemanha, ao qual tais nações irão discutir e anunciar novas ajudas para a Ucrânia.

Christine Lambrecht, de 57 anos, foi ministra da Justiça do governo que antecede o atual, de Angela Merkerl. Mas, desde o início da guerra na Ucrânia, a ministra se envolveu em diversas polêmicas, fazendo com que a popularidade caísse drasticamente.

Dentre as polêmicas estão o envio de 5 mil capacetes a Kiev após o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pedir armamento pesado, além de ter usado o helicóptero do Exército para tirar férias com os filhos.

Entretanto, tanto para a mídia quanto para a população, o vídeo de Fim de Ano foi o estopim para o aumento da rejeição. A então ministra estava no centro de Berlim, falando da guerra enquanto ao fundo havia explosões de bombinhas e fogos de artifícios comemorativos. No vídeo, ela diz que “uma guerra faz estragos na Europa”, apontou que fez “muitos encontros com pessoas interessantes e formidáveis”. Ela finaliza com um “eu agradeço por tudo isso”.

Além das polêmicas internacionais, Lambrecht acabou sendo alvo de críticas pela forma como geria o Exército alemão, pois haviam diversas reclamações da falta de atualização dos materiais usados.

As últimas pesquisas do instituto Insa colocavam Lambrecht como a figura política mais rejeitada pela população, atrás de colíderes do partido de extrema-direita Alternativa para Alemanha. Além disso, 77% da população alemã queria que a parlamentar pedisse a renúncia.

