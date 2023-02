Ministra diz que Secretaria da Saúde Indígena será reestruturada

Reprodução/Twitter São Paulo registrou um total de 51 pontos de alagamentos ao longo desta tarde





Chuvas intensas fizeram com que toda a cidade de São Paulo entrasse em estado de atenção na tarde desta terça-feira (7). Foram verificados diversos pontos de alagamento por conta das tempestades.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, até por volta das 17h30 eram verificados 42 pontos de alagamentos na capital paulistas, sendo que 29 destes locais estavam intransitáveis, e 13 transitáveis.

O CGE informou que as fortes chuvas foram causadas por áreas de instabilidade vindas do interior do estado. No momento, entretanto, as precipitações estão perdendo força e a previsão para as prósimas horas é de possibilidade de chuva isolada.





Previsão para os próximos dias

A previsão é de que as pancadas de chuva sigam atingindo a cidade até o final da primeira quinzena de fevereiro, com as precipitações se concentrando no final da tarde.

“Essa condição meteorológica mantém elevado o potencial para a ocorrência de alagamentos, deslizamentos de terra, bem como elevação das cotas de rios e córregos, com possíveis transbordamentos”, informou o CGE.

Na quarta-feira (8), a temperatura deve ficar entre 19°C e 27°C. Devem ser registradas pancadas de chuva moderadas e fortes isoladas no final da tarde e no começo da noite.

A previsão para a quinta-feira não é muito diferente. A temperatura mínima será de 18°C, e a máxima de 29°C. Devem ser verificadas pancadas de chuva isoladas no período da tarde, mas sem precipitações à noite.

Veja abaixo imagens das fortes chuvas que atingiram a cidade:



Prefeitura SP @prefsp inovando e transformando a 25 de março quase em Veneza: chique 🧐🙄 Estão fazendo prevenção de alagamentos ou tá igual a limpeza da cidade, que por acaso tá imunda? Isso é quando a chuva diminuiu, pq tava bem mais alagado antes! pic.twitter.com/S27CWzefKG — Bibi 📽🎞🏃🏻‍♀️🚴🏻‍♀️ (@bibi_org) February 7, 2023

TODO ANO a mesma coisa, problema de décadas e décadas, vem as chuvas do verão e o Morumbi fica embaixo d’água… É um absurdo inacreditável que o Governo não faça absolutamente nada! Mais um prejuízo pro #SPFC e principalmente pros moradores do bairro! pic.twitter.com/ygXTyL8Tvq — Julio Prieto (@julioprieto) February 7, 2023





Fonte: IG Nacional