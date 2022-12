Ministro Andreazza recebe investimentos na cidade e na agricultura, informou Cirone Deiró

O trabalho realizado pelo deputado estadual Cirone Deiró está garantido investimentos em todas as áreas, no município de Ministro Andreazza. Cirone assegurou recursos para a compra de máquinas de beneficiamento e secadores de café, tratores, mini carregadeiras, além de implementos agrícolas. A saúde foi contemplada com recursos para a aquisição de medicamentos e de aparelhos de Raio-X. A educação recebeu recursos para reforma de escolas. Além do esporte e lazer, a execução de obras de infraestrutura urbana estão sendo realizadas com recursos liberados pelo deputado Cirone.

Em recente encontro com os vereadores Mazinho e Alex, o deputado fez um breve balanço dos recursos destinados ao município. Foram R$280 mil para a compra de aparelho de Raio X e digitalizador de imagens, instalado na unidade mista. O equipamento, que era uma antiga reivindicação do vereador do Mazinho, põe fim às transferências e encaminhamentos de pacientes, que antes precisavam realizar o exame em outros municípios. Entre os recursos assegurados por Cirone para a área da saúde, estão ainda R$100 mil para aquisição de medicamentos.

Os recursos liberados pelo deputado Cirone estão beneficiando cerca de 300 alunos da escola municipal Cecília Meireles. O valor de R$182 mil foi depositado na conta da prefeitura. A área do esporte também foi contemplada por Cirone. A Associação Recreativa Desportiva Cultural de Ministro Andreazza recebeu R$36 mil para a realização de torneios de futebol. Cirone destinou recursos para a entrega de uniformes a 256 atletas de bolas para 16 equipes do município. Os agricultores do município também contaram com o trabalho do deputado Cirone. Recursos foram liberados para compra de secadores, máquinas de beneficiamento de café e implementos agrícolas. Para incentivar o lazer e a prática de atividade física foram liberados R$ 300 mil para a iluminação e revitalização da pista do bosque. A obra atende antiga reivindicação dos moradores e foi defendida pelo vereador Mazinho.

Recapeamento de ruas e avenidas foram garantidos por Cirone. Ampliar os investimentos em obras de infraestrutura e garantir melhorias para os moradores de Ministro Andreazza, foi um compromisso assumido por Cirone com o prefeito José Alves Pereira, o Milla da Agricultura, o vice-prefeito Fofão e os vereadores Mazinho e Alex. Entre esses investimentos estão o recapeamento de ruas e avenidas da cidade. Além dos recursos destinados para a execução de obras, Cirone liberou R$310 mil para a compra de uma mini carregadeira que passa a integrar a frota de máquinas da prefeitura. Além dos recursos para a aquisição de massa asfáltica.

Cirone trabalhou pela recuperação e manutenção da rodovia RO 471 que liga a BR 364 ao município de Ministro Andreazza. Ele apresentou proposta ao governador Marcos Rocha para a execução de obra de recapeamento e colocar fim aos transtornos que os motoristas enfrentam. Cirone garantiu a execução dos trabalhos de patrolamento da RO 133, linha 2F, que interliga o município de Ministro Andreazza ao Distrito de Novo Riachuelo, através de solicitação feita ao DER. Recuperação da RO 471 até a divisa com Mato Grosso e asfaltamento da serra também foi trabalho do deputado Cirone junto ao governador Marcos Rocha. A rodovia liga o município de Ministro Andreazza até o município de Rondolândia no Mato Grosso. Cirone também viabilizou o asfaltamento da Serra que compromete a trafegabilidade do local.

Texto e Foto: Assessoria Parlamentar