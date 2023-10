Ministro CGU debate em Paris o combate ao suborno transnacional

O governo brasileiro participa nesta quarta-feira (11), na França, de uma reunião para tratar do combate ao suborno transnacional. O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho, representante do Brasil no encontro, vai ler o relatório do país sobre o tema. O encontro faz parte da plenária do Grupo de Trabalho sobre Suborno Transnacional (Working Group on Bribery – WGB) da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que acontece em Paris.

Desde 2000, o Brasil é signatário de uma convenção da OCDE que trata da prevenção e combate ao suborno de funcionários públicos estrangeiros na esfera de transações comerciais internacionais. Atualmente, o WGB é composto por representantes dos 44 países signatários da convenção e se reúne quatro vezes ao ano na sede da OCDE, para monitorar o cumprimento do acordo.

O grupo também discute temas relacionados à prevenção e ao combate ao suborno transnacional, como as práticas de caixa dois, lavagem de dinheiro, cobrindo tanto a responsabilização criminal de pessoas físicas quanto medidas para responsabilizar pessoas jurídicas, bem como temas transversais, cooperação internacional, extradição, entre outros.

Ainda na capital francesa, Vinícius de Carvalho se encontra, em visita institucional, com o diretor-geral de Assuntos Globais, Cultura, Educação e Desenvolvimento do Ministério das Relações Exteriores da França, Aurélien Lechevalier.

“Na reunião, o ministro da CGU apresentará a agenda internacional do Brasil no campo da integridade e anticorrupção para os próximos meses, incluindo a atuação do país na coordenação das atividades do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20”, informou o ministério.

Na terça-feira (10), o ministro participou, em Frankfurt, na Alemanha, de uma palestra sobre Mercados Digitais e Regulação, no âmbito do Programa Internacional de Alta Formação Digitalização e Democracia: Um Diálogo Brasil-Europa.

Na sexta-feira (13), Vinícius de Carvalho participa do painel Brasil: o melhor negócio do mundo, no Fórum Esfera Internacional, também em Paris. Segundo a CGU, o objetivo do evento é “fortalecer a relação com a França e reforçar que o Brasil se prepara para receber novos investimentos”, com destaque para o papel da CGU na melhoria do ambiente de negócios do Brasil e na promoção da integridade pública e privada em políticas de desenvolvimento como o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

