Ministro da Economia do Hamas é morto em ataque de Israel

Reprodução / CNN Brasil – 10.10.2023 Bombardeios atingem a Faixa de Gaza

O exército de Israel anunciou que o ministro da Economia do Hamas, Juad Abu Smallah, foi morto em um ataque aéreo na cidade de Khan Younis, na Faixa de Gaza.

Segundo o governo israelense, ele seria o responsável pela gestão dos fundos do grupo armado palestino e “designou os recursos para financiar e dirigir o terror dentro e fora da Faixa de Gaza”.

O ataque também teve como alvo Zakaria Abu Amr, líder do Departamento de Relações Nacionais do grupo extremista em Gaza.

O Hamas confirmou mais tarde que dois dos seus oficiais ​​foram mortos em ataques israelitas em Gaza. O grupo retaliou disparando saraivadas de foguetes contra cidades centrais de Israel, incluindo Ashkelon, Tel Aviv, Beersheba e Rishon LeZion.

Abu Smallah teria ocupado cargos de segurança no Hamas e liderou operações para prejudicar cidadãos israelitas, disse o exército de Israel.

Já Abu Amr era responsável por “tomar decisões na Faixa, realizar operações de relações internas e coordenar as atividades entre as várias organizações na região”. Como parte da função dentro do Hamas, ele integrava o fórum sênior da organização, “estando assim envolvido na tomada de decisões da organização e no planejamento de muitas ações e iniciativas contra a segurança do Estado de Israel”.

O IDF (Forças de Defesa de Israel) afirmou ainda que não irá interromper os “esforços para neutralizar altos responsáveis do Hamas”.

Nas últimas 24 horas, o IDF diz que dobrou o número de ataques aéreos ao enclave.

O conflito

O número total de mortos no conflito entre Israel e o grupo armado palestino Hamas ultrapassou 2.255, conforme o embate chega ao quinto dia nesta quarta-feira (11). Destes, 1.055 são palestinos que morreram na Faixa de Gaza e 1.200 israelenses, segundo o Ministério da Saúde da Palestina e o Exército de Israel, respectivamente.

Quanto aos feridos, na Faixa de Gaza são 5.184 e em Israel são 2.800.

Além destes, morreram 21 pessoas na Cisjordânia, onde outros 130 estão feridos. No Líbano, cinco pessoas foram mortas.

O Exército de Israel afirma ainda que 1.500 combatentes do Hamas foram encontrados mortos em cidades próximas à Faixa de Gaza, conforme as tropas avançaram para tomar controle do território perdido após os ataques do último sábado (7).

Nesta quarta-feira, Israel estuda avançar por via terrestre contra Gaza, ao mesmo tempo em que intensifica os bombardeios aéreos.

O ministro da Defesa israelense informou que prepara uma ofensiva total, inclusive terrestre, à região. “Começamos a ofensiva pelo ar, depois iremos também pelo solo. Estamos controlando a área desde o Dia 2 e estamos na ofensiva. Isso só vai se intensificar”, disse Yoav Gallant.

