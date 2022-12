Ministro do Meio Ambiente: principal desafio ambiental é saneamento

Reprodução/ Flickr Ministério da Infraestrutura Tarcísio de Freitas

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), completou a lista de sua equipe nesta quarta-feira (21). PSDB, MDB e União Brasil ficaram de fora nas vagas contempladas em secretarias do alto escalão .

O governador eleito optou por nomes de seu partido, além de nomear políticos próximos a Paulo Guedes, atual ministro da Economia, além de nomes indicados pelo PSD, de Gilberto Kassab

O futuro governo contará com 23 secretarias, mesmo número do atual governo estadual, com alterações em algumas pastas. Cinco mulheres devem comandar secretárias, além da procuradora-geral do Estado, Inês Coimbra.

A secretaria de Justiça e Cidadania terá o comando do desembargador aposentado Fábio Prieto , que é ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região entre 2014 e 2016.

À frente da secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico estará Jorge Luiz de Lima , ex-assessor especial do ministro Paulo Guedes . Outro nome ligado ao ministro da Economia é Samuel Kinoshita, que chefiará a Fazenda.

A secretaria de Cultura e Economia Criativa será chefiada por Marília Marton , chefe de Gabinete da Secretaria da Cultura do governo Kassab entre 2011 e 2016.

A vereadora Sonaira Fernandes (Republicanos) terá o comando da secretaria de Política para Mulheres . Marco Antônio Assalve deve permanecer na Secretaria de Transportes Metropolitanos.

No Desenvolvimento Urbano e Habitação, Tarcísio indicou Marcelo Branco , que atuou na elaboração do plano de governo e foi secretário municipal de Transportes em São Paulo na gestão Kassab.

Marcello Streifinger, coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo, será futuro secretário de Administração Penitenciária . Streifinger é ligado ao deputado federal bolsonarista Guilherme Derrite (PL), que foi anunciado como secretário da Segurança Pública de São Paulo.

Também coronel da Polícia Militar, Helena Reis comandará a pasta de Esportes . Já Guilherme Afif Domingos foi confirmado como secretário especial de Projetos Estratégicos .

